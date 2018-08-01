ТОТ, КТО ОТ БОЛИ ЗУБНОЙ СТРАДАЛ, ЗНАЕТ, КАКИЕ МУКИ ОНА ДОСТАВЛЯЕТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Тот, кто хоть раз страдал от зубной боли, знает, какой мучительной она бывает. Вот и хочу подсказать, как с нею можно бороться.

Мне 59 лет, и всю свою жизнь я старалась следить за своими зубами, не позволяя им болеть. Но вот однажды зубная боль и меня атаковала. Это был какой-то кошмар! Боль отдавала в голову, ухо, глаза и даже горло. Успокаивала ее настоем шалфея. Я заливала 0,5 л кипятка 2 ст.л. листьев растения, настаивала час, а затем полоскала теплым настоем рот, держа его по 5-10 минут возле больного зуба. Еще я натирала в этом месте щеку аптечным кремом, применяемым при суставной боли, и укутывалась платком. Зуб переставал болеть, но через несколько часов боль возникала с прежней силой. Устав мучиться, в конце концов обратилась к стоматологу, и он удалил мне сразу два зуба. Я успокоилась, но через две недели зубы вновь начали болеть. Снова пошла к стоматологу. В этот раз он мне расчистил зуб, а через 2 дня запломбировал его. Вот такой у меня опыт.

Чтобы в дальнейшем не страдать от зубной боли, сделала для себя подборку рецептов, применяемых для ее усмирения.

Так вот, боль проходит, если смочить в 30% настойке аира или дурмана вату и приложить ее к больному зубу.

Боль также утихнет, если перетереть сухими в порошок семена дурмана, нанести его на больной зуб, прикрыть сверху кусочком ваты и подержать несколько минут.

Уменьшает зубную боль прикладывание возле больного зуба ломтика свежей красной свеклы или ваты, пропитанной ее соком.

Можно положить в ухо с той стороны, где болит зуб, корешок подорожника. Через полчаса-час зубная боль утихает.

Эффективно натереть запястье руки с внутренней стороны чесноком, укутать его бинтом, наложить сверху на бинт в месте, где прощупывается пульс, измельченный чеснок и туго забинтовать. Когда болит зуб с левой стороны, чеснок прикладывают к запястью правой руки, и наоборот.

Ломтик свиного сала можно очистить от соли и приложить на 15-20 минут на больной зуб. Обычно после этого он перестает болеть.

Справится с зубной болью белена (куриная слепота). Надо поместить в металлический чайник горящие угли, насыпать на них семена белены, закрыть чайник крышкой, а носик его, из которого идет дым от семян, поднести к больному зубу. Вскоре боль утихает.

Помогает одолеть зубную боль чистотел. Надо 2 ст.л. измельченных листьев растения залить стаканом воды, довести до кипения, проварить ровно 1 минуту, настоять 30 минут, процедить и несколько раз в день полоскать теплым отваром рот.

Очень хорошо измельчить и смешать по 20 г травы мяты перечной, цветущих верхушек полыни горькой и листьев шалфея, залить 2 ст.л. смеси стаканом воды, прокипятить ровно 1 минуту, настоять 2 часа, процедить и несколько раз в день полоскать теплым отваром ротовую полость.

Способствует устранению острой зубной боли обращение к священномученику Антипе, епископу Пергамскому.

Тропарь, глас 4-й.

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, богодухновение, в видения восход: сего ради слово истины исправляя, веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче Антипо, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас 4-й.

Апостолов сопрестольник и святителей украшение был еси, блаженне. Мученически прославився, возсиял еси. Якоже солнце, всех просвещая, Антипо священне, разрушил еси безбожия нощь глубокую. Сего ради тя почитаем, яко Божественнаго суща священномученика и целеб подателя.

Молитва.

О, преславный священномучениче Антипо и скорый помощниче христианом в болезнех! Верую от всея души и помышления, яко дадеся тебе от Господа дар болящия врачевати и разслабленныя укрепляти, сего ради к тебе, яко благодатному врачу болезней, аз немощный (или немощная) прибегаю и, твой досточтимый образ со благоговением лобызая (или лобызающи), молюся: твоим предстательством у Царя Небеснаго испроси мне болящему (или болящей) исцеление от удручающия мя зубныя болезни, аще бо и недостоин (или недостойна) есмь тебе благостнейшаго отца и приснаго заступника моего: но ты, быв подражатель человеколюбия Божия, сотвори мя достойна (или достойну) твоего заступления чрез мое обращение от злых дел к благому житию: уврачуй обильно дарованною тебе благодатию язвы и струпы души и тела моего, даруй ми здравие и спасение и во всем благое поспешение, да тако тихое и безмолвное житие пожив (или поживши) во всяком благочестии и чистоте, сподоблюся со всеми святыми славити Всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Ознакомив со средствами устранения зубной боли, теперь хочу помочь тем, кто страдает от худобы.

Привести вес в норму им поможет горец птичий (спорыш). Надо 20 г измельченной травы залить 200 мл кипятка, настоять до охлаждения, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 3 раза в день. Пить его через трубочку или соломинку, так как настой спорыша разрушает зубную эмаль. Постоянно готовить свежее средство.

С уважением — Валентина Ивановна Середа,

Запорожская обл.