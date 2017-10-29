ОТ БОЛИ В ЖЕЛУДКЕ НЕ СТРАДАЙТЕ, ГОТОВЬТЕ ОТВАР И УПОТРЕБЛЯЙТЕ

Здравствуй, дорогая «Бабушка»!

Вновь спешу поделиться своими знаниями и опытом.

Тем, кто страдает от бо­ли в желудке, советую смешать по 1 ст.л. муки, перловой крупы, толченой кукурузы, фасоли, гороха и чечевицы, залить смесь в эмалированной посуде 1,5 стаканами воды, довести до кипения, проварить на слабом огне до выкипания 2/3 объема жидкости, растворить в отваре 1 ч.л. соли, процедить и принимать по 1 ст.л. (детям — по 1 ч.л.) несколько раз в день перед едой. Употреблять отвар до стабильного улучшения состояния здоровья.

Колит, энтероколит, диарею (понос) поможет усмирить настойка подсолнечника. Надо 50 г измельченных шляпок растения, собранных в июне до окрашивания, залить в стеклянной бутылке 9 ст.л. 960 спирта, настоять 5-6 дней, процедить через несколько слоев марли и принимать по 20-25 капель (детям до 14 лет — по 5-15 капель) настойки, растворяя ее в 1/4 стакана теплой кипяченой воды, 3 раза в день за 20 минут до еды. При обострении болезней увеличить количество приемов до 5-6 раз в день.

Дай Бог всем скорейшего исцеления.

С уважением — Юлия Сергеевна Батурина,

г. Днепр