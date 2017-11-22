ЖЕЛАЮ НАУЧИТЬ, КАК ДОЛГОЛЕТИЯ ДОСТИЧЬ

Здравствуй, «Бабушка»!
Хочу дать несколько советов, соблюдение которых способствует долголетию.
1. Доказано, что большинство тех, кто перешагнул столетний рубеж в добром здравии, были умеренны в еде, поэтому ни в коем случае не переедайте.
2. Каждый день съедайте хотя бы немного сырых овощей или фруктов ярко-зеленой или ярко-оранжевой окраски.
3. Жиры, особенно в пожилом возрасте, нужны, но ведь жир жиру рознь. Предпочитайте подсолнечное и оливковое масла, так как именно в них содержится много ценных кислот, способствующих долголетию. Принимайте какое-нибудь из этих масел по 1 ч.л. в день, а вот от сливочного масла полностью откажитесь.
4. Сыром и мясом не увлекайтесь, ешьте их как можно меньше.
5. Ежедневно выполняйте зарядку, совершайте небольшие пешие прогулки и почаще бывайте в парке, лесу или саду.
6. Не грустите, так как все негативные эмоции отрицательно действуют на весь организм. Научитесь не волноваться по пустякам и вместе с тем радуйтесь каждой позитивной мелочи.
7. Не пренебрегайте сном. Сон не только проясняет мысли и позволяет организму отдохнуть, но и нормализует сердечный ритм, артериальное давление и регулирует систему гормональных выделений. Даже раны во сне быстрее заживают.
8. Не кутайтесь, тренируйте защитную систему своего организма. Жилое помещение постоянно проветривайте, а лучше всего, чтобы окна, форточки в доме были все время открытыми.
9. Больше смейтесь. Ведь, когда мы смеемся, работают мышцы не только лица, но и живота, диафрагмы, желудка. Кроме этого, обновляются запасы кислорода в клетках, расправляются бронхи и легкие, освобождаются дыхательные пути. Вам хорошо, радостно, значит, и организму легко.
Придерживаясь этих правил, живите долго и будьте счастливы!
С уважением — Надежда Степановна Швец,
г. Запорожье