ЖЕЛАЮ НАУЧИТЬ, КАК ДОЛГОЛЕТИЯ ДОСТИЧЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу дать несколько советов, соблюдение которых способствует долголетию.

1. Доказано, что большинство тех, кто перешагнул столетний рубеж в добром здравии, были умеренны в еде, поэтому ни в коем случае не переедайте.

2. Каждый день съедайте хотя бы немного сырых овощей или фруктов ярко-зеленой или ярко-оранжевой окраски.

3. Жиры, особенно в пожилом возрасте, нужны, но ведь жир жиру рознь. Предпочитайте подсолнечное и оливковое масла, так как именно в них содержится много ценных кислот, способствующих долголетию. Принимайте какое-нибудь из этих масел по 1 ч.л. в день, а вот от сливочного масла полностью откажитесь.

4. Сыром и мясом не увлекайтесь, ешьте их как можно меньше.

5. Ежедневно выполняйте зарядку, совершайте небольшие пешие прогулки и почаще бывайте в парке, лесу или саду.

6. Не грустите, так как все негативные эмоции отрицательно действуют на весь организм. Научитесь не волноваться по пустякам и вместе с тем радуйтесь каждой позитивной мелочи.

7. Не пренебрегайте сном. Сон не только проясняет мысли и позволяет организму отдохнуть, но и нормализует сердечный ритм, артериальное давление и регулирует систему гормональных выделений. Даже раны во сне быстрее заживают.

8. Не кутайтесь, тренируйте защитную систему своего организма. Жилое помещение постоянно проветривайте, а лучше всего, чтобы окна, форточки в доме были все время открытыми.

9. Больше смейтесь. Ведь, когда мы смеемся, работают мышцы не только лица, но и живота, диафрагмы, желудка. Кроме этого, обновляются запасы кислорода в клетках, расправляются бронхи и легкие, освобождаются дыхательные пути. Вам хорошо, радостно, значит, и организму легко.

Придерживаясь этих правил, живите долго и будьте счастливы!

С уважением — Надежда Степановна Швец,

г. Запорожье