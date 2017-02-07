В ПРОСЬБАХ О ПОМОЩИ — СТРАДАНИЯ И БОЛЬ: САМ ВОЗВРАЩАТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ ИЗВОЛЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

К счастью, человек столь совершенен, что вернуть утраченное здоровье может всегда, главное — искренне этого хотеть и вести правильный образ жизни.

Много внимания нужно уделять питанию, тщательно подбирая продукты, учитывая их полезность для того или иного органа. Например, чтобы пополнить организм кальцием и укрепить кости, я каждый день съедаю по 50 г домашнего творога.

Для нормального функционирования сердца нужен калий, а его много в картофеле, поэтому ежедневно варю в мундире и ем по 2-3 среднего размера картофелины.

С картофелем желательно употреблять свежие помидоры, консервированные или соленые помидоры, квашеную капусту и овощные салаты.

Много калия в кураге, но она, к сожалению, аллергенна.

Очень полезны корнеплоды топинамбура. Их регулярное употребление нормализует давление при гипертонии, уровень сахара в крови при диабете и способствует улучшению работы поджелудочной железы. Клубни топинамбура можно выкапывать весной, сразу после оттаивания на 15 см почвы. Утром натощак рекомендую съедать яблоко и 1-2 раза в неделю устраивать яблочные дни, ничего в это время, кроме яблок и травяных чаев, не употребляя. Это благотворно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта.

Овощи и ягоды можно просто заливать горячей водой, оставлять на 10 минут, а затем есть. Таким образом в них сохраняются все нужные организму витамины и микроэлементы.

Обязательно вводить в рацион морковь, столовую свеклу, лук и чеснок. Сладостями лучше не увлекаться, так как они способствуют ожирению, образованию на коже складок и морщин.

Раз в неделю можно съесть немного куриного мяса. Соблюдение такой повседневной диеты не только прибавит здоровья, но и избавит от ожирения.

Еще, чтобы похудеть, надо каждый день, в любую погоду, ходить по 7-10 км, а также постоянно делать утреннюю зарядку.

Многие страдают от отложения солей, камней в почках и мочевом пузыре. Им возвратить здоровье поможет подсолнечник. Надо накопать глубокой осенью корней и корневищ растения, очистить их от грязи, промыть, просушить, измельчить на кусочки длиной 1-2 см, поместить измельченные корни в чистую стеклянную банку и оставить на хранение в сухом прохладном месте (не в холодильнике!). До этого во время цветения нужно насобирать и насушить в тени желтых лепестков подсолнечника. Их тоже хранить в стеклянной банке в сухом месте. Когда сырье готово, можно приступать к лечению. Для этого 1 стакан сухих измельченных корней подсолнечника заливают в эмалированной посуде 3 л родниковой воды, доводят до кипения, варят 5 минут на слабом огне, настаивают до остывания, а затем процеживают. Отдельно заливают в заварочном чайнике 0,5 л кипятка хорошую щепотку сухих лепестков подсолнечника, через 20 минут процеживают и выливают настой в остывший отвар. Разливают все по стеклянным бутылкам, закупоривают их и ставят на сутки на нижнюю полку холодильника. После этого пьют целебное средство по 1 л в день, употребляя его по 0,5-1 стакану за раз, независимо от еды. И так в течение месяца, готовя каждые 3 дня свежее снадобье. После этого сделать УЗИ. Если оно покажет, что ни песка, ни камней нет, лечение прекратить, а если они остались, что бывает очень редко, лечебный курс повторить.

И напоследок хочу поделиться рецептами различных травяных сборов.

Так вот, чтобы укрепить сердечную мышцу и усмирить гипертонию, понадобятся ягоды черноплодной рябины, плоды боярышника, семена укропа, листья герани кроваво-красной и белой омелы, трава пустырника, шлемника байкальского и сушеницы топяной.

Избавят от сердечной боли, успокоят нервы шишки хмеля, плоды боярышника, корни валерианы и пиона уклоняющегося, трава пустырника, синюхи голубой, душицы, мелиссы и полыни.

Чтоб снизить уровень сахара в крови при диабете, используют сбор, состоящий из створок фасоли, плодов шиповника, листьев черники, корней одуванчика, цикория, девясила и лопуха, травы галеги (козлятника), манжетки, крапивы, подорожника и пырея.

Для укрепления костей и усмирения остеопороза применяют смесь, состоящую из листьев брусники, земляники лесной и березы, корней сабельника, лопуха и девясила, травы лабазника вязолистного (таволги), хвоща, пырея, лофанта и почечного чая.

Все используемые в сборах растения берутся сухими, измельчаются и смешиваются поровну по объему. При лечении 1 ст.л. нужной смеси заливают в термосе 400-500 мл кипятка, через час процеживают, делят настой на 3-4 равных части и пьют по одной перед едой, каждый раз растворяя в настое 2 ч.л. меда. И так, ежедневно готовя сежее средство, в течение месяца. После 7-10 дней перерыва повторяют лечебный курс. Такими курсами с перерывами лечатся год.

Желаю всем возвести в организме крепость, непреодолимую недугами.

С уважением — А.А.Терещенко,

Полтавская обл.