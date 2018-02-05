ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ЧЁТКАЯ РАБОТА — ВАША ПОВСЕДНЕВНАЯ ЗАБОТА

Здравствуй, «Бабушка»!

То, что от четкой работы иммунной системы зависит здоровье каждого человека, уже давно не секрет. Официальная медицина предлагает нам для поднятия иммунитета различные иммуностимуляторы, биодобавки, но они имеют массу побочных эффектов, поэтому лучше всего с этой целью применять народные средства. С самыми эффективными из них я и хочу ознакомить читателей газеты.

Наиболее доступен всем хвойный витаминный напиток. Надо 2 ст.л. промытой в холодной воде хвои залить стаканом кипятка, довести до кипения, проварить 20 минут на слабом огне, процедить, добавить 1 ч.л. меда, немного капустного рассола и пить по 1/3-1/2 стакана напитка 2-3 раза в день в течение 3-4 недель. Ежедневно готовить свежее целебное средство. Употребляя этот напиток, вы не только укрепите иммунитет, но и избавитесь от кашля и стоматита.

Используют для укрепления иммунитета алоэ. Растение должно быть старше 3 лет. Нарежьте с него 500 г листьев (перед этим алоэ 2 недели не поливать), промойте их, просушите, выдержите 3-5 дней в холодильнике, пропустите через мясорубку, тщательно перемешайте полученную массу поровну по объему с медом, вином «Кагор» и принимайте по 1 ст.л. 3 раза в день перед едой. Курс лечения — 2 недели.

Можно залить вечером в термосе стаканом кипяченой воды, охлажденной до 850С, 2 ст.л. измельченных листьев грецкого ореха, настоять ночь, а утром процедить и выпить 1/4 стакана настоя в течение дня. Употреблять его, постоянно готовя свежий, в течение 2 недель. Иммунитет повысится.

Способствуют укреплению иммунитета ванны с отваром молодых веточек брусники, малины, вишни, яблони, груши, рябины, смородины и облепихи. Их нужно измельчить, смешать поровну по объему, приготовить из 1 кг смеси в ведре воды насыщенный отвар, позволить ему немного настояться, затем вылить в ванну с температурой воды 37-380С и полежать в ней 10 минут. Принимать такие ванны через день. Курс лечения — 10 ванн. Если нет веточек, можно добавлять в горячую воду любые аптечные эфирные масла и принимать ванну с этой водой. Полезны такие ванны не только для повышения иммунитета, но и для усмирения простуды, головной и мышечной боли.

Довольно быстро можно повысить иммунитет, если залить стаканом горячей воды 2 ч.л. измельченной коры граната, выдержать 20-30 минут на слабом огне на кипящей водяной бане, настоять до остывания, процедить, довести настой кипяченой водой до исходного объема жидкости и пить по 50 мл 2-3 раза в день перед едой. Для устранения колита и диареи (поноса) принимать его по 1 ст.л. 3 раза в день за 15-20 минут до еды.

Сок граната повышает иммунитет, уровень гемоглобина в крови, улучшает аппетит, укрепляет сердечную мышцу, усмиряет простуду и избавляет от анемии (малокровия). Пить его надо по стакану 3 раза в день перед едой в течение 2 месяцев. Тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, перед употреблением сока необходимо проконсультироваться с врачом.

Смесь свежевыжатых соков черной редьки и моркови защитит вашу иммунную систему во время эпидемии гриппа, поможет улучшить зрение, аппетит и позволит поправиться тем, кто страдает от худобы. Надо смешать по 0,5 стакана упомянутых выше соков, растворить в смеси 1 ст.л. меда, 1 ч.л. лимонного сока и принимать по 1 ст.л. непосредственно перед сном.

Полезна для иммунной системы крапива. Надо ее листья обдать кипятком, выдержать в нем 6 минут, затем 200 г листьев измельчить, перемешать с 50 г сметаны, 1 вареным куриным яйцом, порезанным кусочками, добавить по вкусу соль, яблочный уксус и съесть этот салат. Можно добавлять в него молодые листья хрена, одуванчика и лопуха.

Эхинацея, помимо укрепления иммунитета, улучшает кроветворение и очень хорошо снимает усталость. Надо 1 ст.л. измельченных цветков или корней растения залить стаканом кипятка, выдержать 15 минут на кипящей водяной бане, настоять 30 минут, процедить и пить настой по 2/3 стакана (детям — по 1/4 стакана) 2-3 раза в день перед едой в течение 3 недель.

Повысит ослабленный иммунитет красавица-рябина. Нужно залить стаканом кипятка 1 ст.л. высушенных рябиновых ягод, через 30 минут процедить и пить по 2/3 стакана (детям — по 1/3 стакана) 3 раза в день. Каждый раз растворять в настое 1 ч.л. меда. Это усилит целебные свойства рябины и поможет справиться с анемией, авитаминозом, а также улучшит обмен веществ.

Мой сосед — фанат рябины. Поздней осенью он кошелками заготавливает ее грозди. Заинтересованная этим, однажды я его спросила:

— Зачем вам так много?

— Э, Лариса Ивановна, — ответил сосед. — Вам ли не знать, какой у меня дома лазарет! У мамы — ревматизм, ей для его усмирения нужно употреблять рябиновый сироп, а чтобы избавиться от спазмов сосудов, она всю зиму пьет чай, приготовленный из высушенных ягод рябины. Сушу их в духовке при температуре 60-700С. А пока есть свежие ягоды, мама принимает 3-4 раза в день по 1 ст.л. свежевыжатого рябинового сока. В итоге ни гипертония, ни шум в ушах ее не мучают. Вот уже 5 лет вся наша семья оздоравливается рябиной. Чтобы приготовить сироп, я из 1 кг ягод рябины отжимаю сок, добавляю в него 500-600 г сахара и варю 3 раза по 5 минут. Употребляешь этот сироп, и суставная боль не мучает. Недавно возник понос. Так съел в течение дня почти 3 стакана рябиновых ягод и стул нормализовался. Употреблял ягоды за 30 минут до еды. А если мучает запор, я в 0,5 л рябинового сиропа добавляю 3 ст.л. спирта, взбалтываю и принимаю 2 ст.л. этого средства утром натощак. Проблема исчезает. При гастрите с пониженной кислотностью нужно принимать 1,5 месяца за 30 минут до еды по 1 ч.л. сока рябины. Гастрит перестает беспокоить. Другу рябиновый сок помог от геморроя избавиться. Пил он его по полстакана 3 раза в день за 20 минут до еды в течение месяца, а до этого ничего ему не помогало. У зятя был низкий уровень гемоглобина в крови. И снова выручила рябина. Он заливал 2 ст.л. ее ягод 0,5 л кипятка, настаивал до остывания и пил этот настой в течение дня. Через 3 месяца гемоглобин пришел в норму. Рябиновую настойку (1 часть по объему ягод залить 10 частями водки и настоять 10 дней) пьют по 30 мл для устранения усталости. Перебор рябины недопустим, так как это может повысить свертываемость крови! Свежий рябиновый сок противопоказан при тромбозе, повышенной кислотности желудочного сока и склонности к диарее. Моя жена, у которой сухая кожа, чтобы избавиться от морщин, растворяет 1 ст.л. меда в настое рябины (1 ст.л. ягод на стакан кипятка) и утром вместо умывания протирает этим лосьоном лицо. При жирной коже можно смешать 1 ст.л. меда, 1 ч.л. яблочного уксуса, 2 ст.л. измельченных ягод рябины, 0,5 стакана воды, настоять 30 минут, добавить 1 ст.л. водки и протирать настоем лицо перед сном. Чтобы волосы не выпадали и не было перхоти, мои жена и дочь смешивают по 100 г ягод, листьев или коры рябины, кипятят смесь 10 минут в 1,5 л воды, настаивают около часа, процеживают и ополаскивают отваром голову после мытья. Вот такие чудеса творит рябина!

На этой оптимистической ноте заканчиваю статью. Да хранит вас, добрые люди, Господь!

С уважением — Лариса Ивановна Линкевич,

Луганская обл.