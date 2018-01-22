ЕШЬТЕ НЕ РАДИ НАСЫЩЕНИЯ, А ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

Надеюсь, что и в этот раз мои полезные советы помогут многим людям оздоровиться.

Доказано, что, употребляя некоторые продукты, можно усмирить много болезней. Например, чтобы одолеть гипотиреоз (состояние, обусловленное длительным, стойким недостатком гормонов щитовидной железы), надо смешать поровну по объему мед, гречневую крупу, измельченную в кофемолке, ядра грецких орехов, пропущенные через мясорубку, и есть ежедневно по полстакана этой смеси. Хранить ее не более 2 дней, а затем готовить свежую. Употреблять 4-5 месяцев. Кроме этого, ежедневно съедать по 1 плоду фейхоа.

От миомы, эндометриоза избавят тонкие веточки вишни. Их нужно измельчить, а затем заваривать, как чай, и пить этот настой. Употреблять его по 1,5-2 л в день в течение 3-4 месяцев.

С последствиями инсульта справится пшеница. Надо полстакана непротравленных зерен пшеницы залить теплой водой, через 2-3 часа воду слить, а зерна накрыть влажной тканью и поставить в теплое место. Через сутки, когда они прорастут, съесть их вместе с ростками. Можно для вкуса добавить мед или сухофрукты. И так ежедневно до стабильного улучшения состояния здоровья. Кроме употребления пшеничных зерен, надо каждый день смешивать 280 мл молока, 150 мл йогурта, 1 измельченный банан и 2 ст.л. кунжутного масла. Посыпать массу кедровыми орешками и съесть. Очень хорошо залить 200 мл теплой кипяченой воды 2 ч.л. измельченных корней валерианы, настоять 6-8 часов, процедить и принимать по 2 ст.л. настоя за полчаса до еды. Можно 1 ст.л. измельченных молодых листьев или зеленых околоплодников грецкого ореха настоять 1 час в 500 мл кипятка, процедить и пить по 70 мл настоя перед едой. Полезно съедать до еды по 0,5 ч.л. гороховой муки. Эффективно наполнить пол-литровую бутылку на 3/4 объема свежими листьями ландыша, залить доверху спиртом, настоять 2 недели, процедить, жмых отжать, довести настойку кипяченой водой до 250 мл и принимать по 15 капель, запивая водой, за 15 минут до еды. Во время лечения стараться выполнять посильную зарядку, а главное — верить в выздоровление, и инсульт обязательно отступит.

Если вы привыкли взбодрять себя с помощью кофе или алкоголя, учтите, что кофеин может стать причиной бессонницы, а спиртное вымывает из организма витамины группы В. Для устранения усталости, депрессивного состояния нужно есть как можно больше овощей, кроме красной свеклы, овсяной крупы, бобовых, зерновых, орехов, изюма, хлеба и макаронных изделий, сделанных из муки грубого помола. Особенно это полезно тем, кто много времени проводит перед монитором компьютера. Позвольте себе отдохнуть от него, отключая время от времени даже мобильный телефон.

Мужчинам, страдающим от импотенции, чтобы возвратить мужскую силу, надо один день съедать перед сном через 2-3 часа после ужина целую головку репчатого лука, на следующий день — полстакана сырых семечек подсолнечника и на третий — полстакана ядер грецкого ореха. И так чередовать 3 месяца. Полностью отказаться от употребления любых спиртных напитков и курения.

Снизить уровень холестерина в крови, повысить эластичность сосудов, снизить риск развития инфаркта, инсульта и тромбоза, нормализовать работу пищеварительного тракта и печени, избавить от колита, гастрита, запора и изжоги, облегчить протекание беременности и климакса поможет ежедневное употребление льняного масла. Употреблять его по 2-3 ст.л. в день.

Последствия отравления ядами и бактериальными токсинами устраняют березой бородавчатой. Надо ее сухие листья перетереть в порошок и принимать его по 1 ч.л., запивая водой, 3 раза в день. При пищевом отравлении нужно пить по 100 мл свежевыжатого сока брусники, каждый раз растворяя в нем 1 ст.л. майского меда.

Дай Бог всем здоровья и долголетия.

С уважением — В.М.Лысак,

Житомирская обл.