ДРОБНОЕ ПИТАНИЕ КОГДА ПРИМЕНЯЮТ И КАКУЮ ДИЕТУ СТРОГОЙ СЧИТАЮТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Никто не станет отрицать, что употребляемая нами пища должна быть не только вкусной, сытной, но и лечебной. Вот поэтому многие целители и медики рекомендуют во время лечения определенных заболеваний применять различные диеты, так как употребление конкретных продуктов положительно сказывается на здоровье больного и значительно увеличивает эффективность медикаментозных или народных средств. Я в своей статье попытаюсь ознакомить всех с так называемой строгой диетой, а также разъясню, в каких случаях применяется дробное питание.

Так вот, при тяжелых, запущенных или находящихся в стадии обострения заболеваниях очень часто назначается строгая диета. В медицине строгой диетой называется научно обоснованная лечебная система организации рациона и режима питания с дифференцированным использованием определенных пищевых продуктов для конкретной группы болезней. В последнее время широко практикуется применение строгой диеты при заболеваниях, связанных со сбоем в работе пищеварительного тракта, при атеросклерозе, гипертонии, инфаркте миокарда, ревматизме, при проблемах с почками и т.д. Всего насчитывается около 20 видов строгой диеты, и назначение любого этого вида обязательно базируется на ряде принципов:

1. Обеспечение насущных потребностей больного человека в пищевых веществах и энергии.

2. Учет физических и биохимических положений, определяющих усвоение пищи у конкретного лица, то есть индивидуальное оптимально сбалансированное питание, основанное на данных роста, веса, возраста, общего состояния здоровья человека, его образа жизни, работы, досуга и результатов исследований обмена веществ. Сбалансированность предусматривает соблюдение определенных взаимоотношений между многими факторами питания, каждому из которых принадлежит только ему свойственная роль в обменных процессах.

3. Обеспечение должного пищеварения при нарушении выработки пищеварительных ферментов.

4. Стимулирование восстановительных процессов в органах и тканях путем подбора необходимых продуктов, имеющих необходимый набор аминокислот, витаминов и минеральных веществ.

5. Компенсирование пищевых веществ, теряемых организмом больного при протекании недуга.

6. Изменение режима питания, направленное на свое­образную тренировку, цель которой — подтолкнуть организм больного к активизации происходящих в нем необходимых биохимических процессов, свойственных здоровому человеку.

7. Четко спланированное использование в питании разгрузочных и контрастных дней.

8. Формирование химического состава и методики кулинарной обработки пищи с учетом местных и индивидуальных особенностей питания.

9. Прием пищи после физических нагрузок, стрессовых ситуаций и бурного проявления эмоций не ранее чем через 30-40 минут, так как в такие моменты пищеварительные соки не выделяются.

10. Во избежание процессов гниения и брожения в желудочно-кишечном тракте термически обработанную пищу и сырые фрукты и овощи употреблять раздельно.

11. Любую еду есть не спеша и обязательно тщательно пережевывать. Между каждыми блюдами делать на 7-10 минут перерыв.

12. Во избежание разбавления желудочного сока ни в коем случае непосредственно перед едой и сразу после еды не пить никакой жидкости. Что-то выпить можно не позже чем за 30 минут до употребления пищи и не раньше, чем через полчаса после окончания трапезы.

Ознакомив с основными принципами строгой диеты, теперь опишу содержание строгих диет, применяемых для устранения постоянной диареи (поноса), вызванной нарушением перистальтики кишечника (волнообразное сокращение стенок полых трубчатых органов этого органа, способствующее продвижению его содержимого к выходному отверстию) и колита.

Итак, чтобы быстрее одолеть данный вид диареи, в рационе больного должны преобладать продукты с вяжущими дубильными веществами, то есть ему нужно регулярно готовить и пить крепкий зеленый чай, какао на воде, отвары и кисели из черники, черемухи, кизила и айвы. Обязательно употреблять пищу, не вызывающую химического и механического раздражения кишечника, в которой есть вещества с вязкой консистенцией, медленно продвигающиеся по кишкам. К такой пище относятся слизистые супы и протертые каши. Из хлебобулочных изделий отдавать предпочтение тонко нарезанным и не поджаристым сухарям. Полезны рыба, говядина и птица нежирных сортов, а из молочных продуктов разрешаются свежеприготовленный пресный протертый творог и приготовленное из него на пару суфле. Все употребляемые напитки и блюда должны быть теплыми. В течение суток выпивать не менее 1,5 л воды.

На время лечения полностью исключить из рациона супы с крупой, овощами, макаронами, сваренные на молоке или наваристом бульоне. Отказаться от жирных сортов мяса, колбасы и яичных блюд, за исключением омлета. Противопоказаны любые бобовые, всякие макаронные изделия, а из круп — пшенная, перловая и ячневая.

Если понос не является самостоятельным заболеванием и проявляется неоднократно, это может быть связано не только с нарушением перистальтики кишечника, но и с проблемами в других внутренних органах, в железах, а также с плохим обменом веществ. Поэтому без выяснения конкретной причины диареи и ее устранения улучшить состояние здоровья не помогут ни строгая диета, ни дробное питание.

Теперь о строгой диете при колите. При этом заболевании разрешены отварные, тушеные, запеченные, жареные без образования грубой корочки и панирования в сухарях или муке, протертые блюда, приготовленные из продуктов, богатых соединительной тканью или клетчаткой.

Из хлебобулочных изделий полезен пшеничный хлеб вчерашней выпечки, испеченный из муки любого сорта, а также несдобные, остывшие пироги с отварным мясом, рыбой, яйцами, яблоками и рисом. Противопоказаны свежий хлеб и изделия из сдобного и слоеного теста. Рекомендуется есть обезжиренные супы, приготовленные на слабом рыбном бульоне, на овощном или грибном отваре. Все овощи в супах, в том числе картофель, должны быть тщательно измельченными, крупы, вермишель, лапша, другие макаронные изделия — хорошо разваренными. Можно употреблять сваренный с протертыми овощами и рассолом соленых огурцов рассольник. Разрешено отварное, запеченное или жареное без панировки нежирное мясо птицы без сухожилий, а также отварной язык. Свинину и баранину ограничить. Яйца вкрутую не употреблять. Постоянно есть домашний свежий творог, свежие кисломолочные продукты и сметану — до 15 г в день.

Исключить из употребления копчености, консервы, кроме диетических, молочные, гороховые, фасолевые, пшенные супы и окрошку. Крупы желательно готовить с добавлением в воду небольшого количества молока или на не наваристом мясном бульоне. Ни в коем случае не использовать в пищу пшено, кукурузную, перловую и ячневую крупы, сырые, не протертые, маринованные и соленые овощи, нежелательны грубые сорта фруктов и ягод в сыром виде, ягоды с зернами (красная смородина, малина, виноград, крыжовник и т.п.), редька, лук, редис, сладкий перец, чеснок, грибы и огурцы, финики, инжир, шоколад и мороженое. Не употреблять никакой квас и не пить виноградный сок. Не есть очень холодные и очень горячие продукты и блюда, а также те, которые долго задерживаются в желудке, трудно перевариваются и раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта.

Колит чаще всего имеет инфекционное происхождение, но бывают случаи, когда болезнь возникает вследствие отравления тяжелыми металлами при уремии или в результате исчезновения жировой оболочки толстой кишки. В этих случаях воспалительный процесс вызывает выделяемая желудком кислота, а это может привести даже к онкозаболеванию кишечника. Вот и нужно соблюдать строгую диету и придерживаться дробного питания, чтобы этого не допустить, а также обязательно постоянно проходить медосмотр и прислушиваться к рекомендациям специалиста.

Дробное питание — это разделение обычного суточного меню на несколько этапов приема, то есть употребление пищи небольшими порциями от 4 до 8 раз в сутки. Придерживаясь такого питания, вы создаете условия для быстрейшего восстановления здоровья при наличии какого-либо заболевания. Каждая порция принимаемой пищи при дробном питании должна включать в себя только определенные виды биологически активных веществ в соответствующей концентрации. Например, жирная пища принимается отдельно от углеводистой, фруктовая — отдельно от белковой и т.д.

Вот и все, что я хотел рассказать о строгой диете и дробном питании. Строго придерживаясь их при лечении какого-нибудь недуга, вы укрепите иммунитет, повысите работоспособность организма, нормализуете обмен веществ и избежите преждевременного старения. Любите жизнь, правильно питайтесь, и со здоровьем у вас не будет проблем.

С уважением — Б.А.Лебеденко,

г. Кировоград