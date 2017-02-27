ПЕНИЕ, ГОРЛА ПОЛОСКАНИЕ ПОМОГАЮТ ОДОЛЕТЬ ЗАИКАНИЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Вновь предлагаю тебе свой опыт врача-фитотерапевта.

И начну с описания народных методов лечения заикания.

Способствует нормализации речи постоянное пение. Кроме этого, надо 1 ст.л. высушенной травы руты садовой (не путать с рутой пахучей!) залить 200 мл кипятка, настоять, укутав, 30 минут, процедить и 3-4 раза в день полоскать настоем горло. Курс лечения — 10 дней.

Еще можно измельчить сухими и смешать по 2 ст.л. травы вереска и мелиссы, по 1 ст.л. корней дягиля, цветков ромашки аптечной, шишек хмеля, травы пустырника и зверобоя, залить 1 ч.л. смеси 200 мл кипятка, настоять, укутав, 30 минут, процедить и пить по 40 мл утром натощак и вечером перед сном. Остальным настоем полоскать горло. Курс лечения — 2 месяца, сделать на 10 дней перерыв, а затем повторить.

Чтобы избавиться от чесотки, надо 1 горсть измельченных корней девясила проварить 15 минут в 5-6 ст.л. свиного несоленого внутреннего жира, процедить, перемешать жир с 2 ст.л. березового дегтя и 2 ст.л. перетертой в порошок аптечной серы и смазывать на ночь приготовленной мазью проблемные места. Утром смыть отваром девясила (50 г измельченных корней растения залить 1 л кипятка и прокипятить 15-20 минут на слабом огне).

Шум в ушах исчезнет, если смешать сухими, предварительно измельчив, 1 ч.л. травы барвинка и 1 ст.л. цветков боярышника, залить смесь 300 мл кипятка, выдержать 30 минут под крышкой на кипящей водяной бане, настоять 30 минут, процедить и пить по 70 мл 3-4 раза в день за 20 минут до еды в течение 1-1,5 месяцев. Настой каждый день готовить свежий.

Для устранения грибка-ногтоеды надо ежедневно приклеивать лейкопластырем на больной ноготь, полностью прикрывая ногтевую пластину, свежий продолговатый листочек каланхоэ.

Если беспокоит храп, надо вечером перед сном растворять в стакане свежевыжатого капустного сока 1 ст.л. меда и выпивать раствор. Курс лечения — 1 месяц. Спать с открытой форточкой и желательно на боку. Больше вы не будете храпеть.

С уважением — Людмила Павловна Лебедева