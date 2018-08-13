ЯИЧНЫЙ БЕЛОК КИСЛОТНОСТЬ СНИЖАЕТ, СИЛЫ ВАННА ВОЗВРАЩАЕТ 13 Aug 2018 Здравствуй, «Бабушка»! Хочу помочь тем, кто страдает от упадка сил и повышенной кислотности желудочного сока. Чтобы нормализовать кислотность, достаточно выпить без соли сырой белок куриного яйца. А быстро нормализовать стул при диарее (поносе) поможет употребление подсоленного сырого белка. Тем, кто страдает от упадка сил, советую насобирать разных трав, затем наполнить ванну горячей водой, поместить в нее собранные травы, предварительно завернув их в льняную ткань, подождать, пока вода в ванне остынет до 36-370С, лечь в нее так, чтобы уровень воды не достигал уровня сердца, и полежать, наслаждаясь ароматом трав, 10-15 минут. Выйдя из ванны, сразу почувствуете прилив сил. Можно 2-3 горсти собранной травы поместить в кастрюлю, залить 2-3 л кипятка, настоять 40 минут, вылить настой вместе с травой в ванну с температурой воды 36-370С и полежать в этом растворе 10-15 минут. Желаю всем здоровья. С уважением — Виктор Михайлович Лысак, Житомирская обл.