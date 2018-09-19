НУЖЕН ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД, И АСЦИТ ОТ ВАС УЙДЁТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу порекомендовать несколько эффективных методов лечения водянки (асцита).

Первым делом, чтобы от нее избавиться, нужно провести очистку кишечника клизмами.

Останавливает развитие водянки ежедневное употребление утром натощак печеных яблок. Полезно пить за 15 минут до еды по 100 мл яблочного сока, каждый раз растворяя в нем

1 ст.л. меда. Еще асцит не будет прогрессировать, если ежедневно есть с хлебом, сахаром или медом свеженатертый корень хрена и пить чай, приготовленный из плодов айвы. Еще советую измельчить вечером 2 среднего размера луковицы, слегка посыпать лук сахаром и оставить до утра. Утром выжать из луковой массы сок и выпить его натощак. Принимать ежедневно до 2 ст.л. лукового сока. Способствует выздоровлению регулярное употребление с медом теплого отвара ягод калины, приготовленного как компот. Ешьте в любом виде мякоть тыквы и пейте 3-4 раза в день перед едой по 1/2 стакана свежевыжатого из нее сока. Принимайте горячий настой репы. Нужно 10 корнеплодов вымыть, залить в эмалированной кастрюле 1 л кипятка срезанную с них верхнюю кожицу, накрыть посуду крышкой, замазать ее тестом и выдержать 4 часа в горячей духовке. После этого процедить через плотную льняную ткань, жмых отжать и пить по 1/2-2/3 стакана настоя, добавляя по вкусу мед, 3-4 раза в день за 15 минут до еды.

Устраняет отечность при водянке настой листьев березы. Надо 2 ст.л. измельченного сырья залить 2 стаканами кипятка, настоять 1-2 часа, процедить и пить по 1/2 стакана теплого настоя 3-5 раз в день перед едой. Неплохо при отечности залить стаканом воды 2 ст.л. измельченных плодоножек вишни, прокипятить 15-20 минут на слабом огне, процедить и пить по 1/4-1/3 стакана теплого отвара 3-5 раз в день за 15 минут до еды. Можно прокипятить 5 минут в стакане воды 1 ст.л. сухих листьев календулы, процедить и принимать 4-5 раз в день перед едой по 1-2 ст.л. этого отвара. Используют в лечении и цветки календулы. Нужно 1 ст.л. сухих цветков растения залить 200 мл кипяченой воды комнатной температуры, выдержать 15 минут на кипящей водяной бане, настоять 45 минут при комнатной температуре, процедить и принимать по 1-2 ст.л. теплого настоя 4-5 раз в день за 15 минут до еды. Также рекомендую залить в термосе 200 мл кипятка 1 ч.л. измельченного корня аира, настоять 1 час, процедить и выпивать в течение дня по 100-300 мл теплого настоя. Отечность исчезает, если залить 250 мл кипятка

1 ст.л. измельченных корней черной бузины, после остывания процедить, растворить в настое 1 ст.л. меда и употреблять теплым по 1 ст.л. за 15 минут до еды. Можно залить 0,5 л кипятка 3 ст.л. измельченных ручек тыквы, выдержать 20 минут на кипящей водяной бане, настоять, укутав, 10 минут, процедить и выпить настой теплым в течение дня.

При водянке сердечного происхождения полезно измельчить сухими и смешать поровну по объему тыквенные ручки, траву и корни цикория, залить 2 ст.л. смеси 400 мл воды, довести до кипения, проварить 10 минут на слабом огне, настоять 1 час, процедить и пить отвар теплым по 1/3-1/2 стакана 3-4 раза в день перед едой. Можно залить 400 мл кипятка 1 ст.л. измельченных корней любистка, настоять, укутав, 1 час, процедить и пить по 70 мл настоя 4 раза в день независимо от еды. Перетертые в порошок корни любистка принимают по 1/2 ч.л. 3 раза в день перед едой.

Эффективно при водянке 6 дней обкладывать все тело мешочками с подогретой ржаной мукой. Можно залить 1,8 л кипяченой воды 900 г аптечного березового дегтя, перемешать деревянной ложкой в течение 15 минут и оставить смесь на час настаиваться. После настаивания слить прозрачную жидкость с осадка и использовать ее для обмывания тела. Хранить лекарство в плотно закрытой бутылке из темного стекла. Используют для обмывания тела и аптечное дегтярное мыло.

Выбирайте, добрые люди, рецепты, которые вам походят, и с Божьей помощью избавляйтесь от асцита.

Теперь несколько советов женщинам, страдающим от выпадения матки.

Чтобы поставить этот орган на место, нужно 4 ст.л. измельченных листьев дурмана залить ведром кипятка, настоять до терпимо горячего и принимать в настое сидячие ванны, а также спринцеваться им. Кроме этого, советую залить 500 мл кипяченой воды комнатной температуры 1 ст.л. сухой травы астрагала шерстистоцветкового, выдержать 12 часов в горячей духовке, затем прогреть 15 минут на кипящей водяной бане, настоять 10 минут при комнатной температуре, процедить и пить по 70 мл настоя за 15 минут до еды. Можно измельчить и смешать скорлупу 5 сырых куриных яиц, 5 лимонов с кожицей, выдержать смесь 4 дня в темном прохладном месте, затем влить в нее 0,5 л водки, тщательно перемешать, настоять 3 дня, процедить и пить по 30 мл настойки 3 раза в день за 15 минут до еды. Возвращает матку на место горечавка крестовидная. Надо 1 ч.л. измельченного корня растения залить 300 мл кипяченой воды комнатной температуры, выдержать 30 минут под крышкой на кипящей водяной бане, настоять 10 минут при комнатной температуре, процедить и пить по 100 мл настоя 2 раза в день за 15 минут до еды. Полезно съедать каждый день по 6-9 грецких орехов, а вечером делать на низ живота компрессы с подкисленной водой (в стакане теплой воды растворить 1 ч.л. лимонной кислоты).

Храни всех Господь!

С уважением — Ирина,

Запорожская обл.