СЛОЖА РУКИ НЕ СИДИТЕ, СУСТАВЫ ОЗДОРОВИТЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

В этот раз мои рекомендации тем, кто страдает от суставной боли.

Лучше всего применять для оздоровления суставов комплексное лечение.

Очень эффективен медовый массаж. Надо вечером перед сном макать кончики пальцев в мед, накладывать его вдоль больного сустава, а затем медленно, в меру сил, хлопая ладонью по меду, «вбивать» его в тело. Выполнять такой массаж до тех пор, пока на ладонях и на теле в месте суставной боли не образуется масса в виде кремового пластилина. Кожа при этом должна покраснеть. Теперь смойте все теплой водой, разотрите сустав любой, какая есть под рукой, растиркой, приложите к нему капустный лист, побитый скалкой, прикройте его фольгой и укутайте теплой тканью. Спать с этим компрессом до утра. Обычно достаточно нескольких таких ежевечерних процедур, чтобы надолго забыть о боли в суставе.

Одновременно с медовым массажем пить отвар брусники. Надо 100 г измельченных листьев растения залить 2,5 л кипятка, проварить 2 часа на слабом огне, после остывания процедить через 2 слоя марли, добавить 250 мл водки, снова прокипятить 15 минут на слабом огне, растворить в остывшем отваре 1 ст.л. меда и пить его по 50 мл 3 раза в день за 20 минут до еды. Употребление этого отвара способствует также оздоровлению печени и устранению бессонницы.

Зимой, чтобы устранить суставную боль, можно смешать 1 стакан снега и 1 ст.л. соли и приложить смесь на 3-4 минуты (не больше!) к больному суставу. Сначала боль усилится, ее нужно перетерпеть, а потом исчезнет. Перед накладыванием снега с солью и после его снятия следует протереть кожу скипидаром.

Очень хорошо измельчить 1 среднего размера луковицу, прожарить лук на слабом огне в 1,5 ст.л. растительного масла, пока он не станет прозрачным, добавить пчелиный воск, тщательно перемешать, процедить и регулярно втирать полученную мазь в больные суставы. Хранить ее в холодильнике.

С уважением — Раиса Григорьевна Трофимова,

г. Желтые Воды