РАНЬШЕ НА НОГИ НЕ МОГЛА ВСТАТЬ, А ТЕПЕРЬ МОГУ СПЛЯСАТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Мне 50 лет, хочу предложить тем, кто страдает от боли в ногах, очень простой, но действенный рецепт.

Лет 10 назад меня начали мучить боль в ногах, распространявшаяся от кончиков пальцев до щиколотки, жжение подошв и пяточная шпора. Обратилась за помощью в больницу, но применение в лечении рекомендованных медиками средств не способствовало улучшению состояния моего здоровья. Боль была адской, я из-за нее даже на ноги не могла встать, а ночью — уснуть. Чтобы хоть немного поспать, вводила себе «Димедрол». Подруга, видя мои мучения, посоветовала мне регулярно обливать ноги холодной водой. Да, после этого минут на 5-10 боль уходила, а потом возникала с прежней силой.

Работала я тогда в службе по обслуживанию одиноких пенсионеров и инвалидов, и был у меня на попечении один дедушка, Царство ему Небесное. Так вот, узнав о моей проблеме, он посоветовал мне попарить ноги на ночь в обыкновенной молочной сыворотке. Следуя его совету, я вечером того же дня нагрела сыворотку до терпимо горячей температуры, поместила в нее больные ноги и держала их в сыворотке до тех пор, пока она не остыла. Потом надела носки и легла в постель. Не поверите, но впервые за долгие месяцы мучений я уснула без проблем и спала всю ночь, как убитая. Повторила процедуру еще 3 вечера подряд и забыла о том кошмаре, который меня мучил. Теперь и сплясать могу.

Но самое удивительное, что, невзирая на то, что у меня варикозное расширение вен, при котором нельзя парить ноги, этот метод мне не навредил, а действительно помог выздороветь. А вот когда по совету одной женщины попробовала избавиться от шпор биением пяток об пол, мне стало только хуже. Стукнуть несколько раз удалось с трудом, а потом возникла такая боль, что от нее, казалось, вместе с ногами и голова у меня отпадет...

Так что всем, у кого подобные проблемы, советую применять для их устранения сыворотку. Этот молочный продукт даже моему коту помог, когда у него опухла лапа. Попарила ему конечность в сыворотке, и уже после одной процедуры он бегал, как прежде.

Помогла мне сыворотка и с нарывом справиться. Уколола как-то палец шипами роз, и вскоре он напух, покраснел и стал нарывать. Неделю терпела боль, а потом вспомнила о сыворотке. Попарила 2 раза в ней руку, и палец пришел в норму.

С уважением — Галина Лененко,

г. Донецк