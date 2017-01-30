ОТЛОЖЕНИЕ УРАТОВ ЕСЛИ БЕСПОКОИТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДИЕТУ СОБЛЮДАТЬ СТОИТ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу уделить внимание подагре — заболеванию суставов, которое обусловлено отложением солей мочевой кислоты (уратов).

Если эта кислота выводится из организма недостаточно или ее образуется слишком много, то этот излишек превращается в крошечные кристаллы, которые и провоцируют подагру.

Чтобы одолеть это заболевание, прежде всего нужно соблюдать диету.

Необходимо полностью отказаться от спиртного, жирного мяса, печени, наваристых бульонов, помидоров, шпината, щавеля и значительно ограничить употребление соленого. Рекомендуется пить много щелочных минеральных вод, фруктовых и ягодных соков, есть как можно больше молочного, хлеба, сахара, меда, овощных и фруктовых супов, любых сладких фруктов, моркови и огурцов. В сезон постоянно употреблять свежие ягоды черники и земляники. Из приправ использовать лимоны, уксус и лавровый лист. Яйца, нежирные мясо и рыбу можно есть понемногу 2 раза в неделю.

Для устранения острого приступа подагры следует пораженные воспалением пальцы поднять и подержать их спокойно в таком положении несколько минут. Можно принять любые болеутоляющие и противовоспалительные препараты (кроме «Аспирина» и «Ацетаминофена»!).

Тем, кто страдает от подагры, ни в коем случае нельзя носить тесную обувь и следует обязательно оберегать больные пальцы от травмирования.

Устранению заболевания способствуют целебные отвары. Очень хорошо залить в эмалированной посуде 1 л кипятка 30 г травы фиалки душистой, довести до кипения, проварить 7 минут под крышкой на слабом огне, процедить, остудить и пить по 3/4 стакана 4 раза в день за 15 минут до еды.

Можно залить 600 мл воды 3 ч.л. измельченного корня горечавки, настоять 3 часа, затем довести до кипения, проварить 7-10 минут на слабом огне под крышкой, остудить, процедить и пить по 0,5 стакана 5 раз в день.

Эффективно также измельчить и смешать 20 г цветков фиалки душистой, по 25 г створок фасоли, листьев толокнянки, кукурузных рылец и березовых почек, залить 2 ст.л. смеси 0,5 л кипятка, настоять 30 минут в тепле, процедить и пить по 1/4 стакана 3 раза в день перед едой в течение 3 недель. Сделать перерыв на 21 день, а затем повторить лечебный курс.

Еще, чтобы одолеть подагру, советую смешать, предварительно перетерев в порошок, полстакана активированного угля и 3 ст.л. льняного семени, добавить в смесь немного теплой воды, нанести ее на больное место, прикрыть льняной тканью, зафиксировать бинтом и оставить на 8-10 часов. После этого поменять. Делать такие компрессы ежедневно до выздоровления.

Постоянно принимать настой черной смородины или брусники. Надо 25 г измельченных сухих смородиновых листьев залить 0,5 л кипятка, настоять 4-6 часов, процедить и пить по 100 мл 4-5 раз в день. Настой брусники (1 ч.л. сухих измельченных листьев растения залить 200 мл кипятка, настоять 4-6 часов, процедить и выпить) употребляют 2-3 раза в день.

Всего доброго, выздоравливайте.

С уважением — Людмила Павловна Лебедева