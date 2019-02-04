ОТ КОСТОЧЕК НА НОГАХ НЕ СТОИТ СТРАДАТЬ: ВОТ ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИХ УБРАТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу помочь тем, кто страдает от косточек на ногах.

Помогает от них избавиться массаж. Массируют круговыми движениями область вокруг основания больного пальца, а затем сам палец. Выполняют процедуру как можно чаще.

Эффективно распарить вечером ноги до покраснения, тщательно их вытереть и смазать косточку зубной пастой. Проводить процедуру каждый вечер в течение 2 недель.

Еще советую растворить в 1 л воды 2 ст.л. пищевой соды, 10 капель йода и 15 минут подержать в этом растворе ноги. Затем вытереть их насухо, смазать косточки жирным кремом и надеть носки. Процедуру делать на ночь в течение 2 недель. Сделать на 14 дней перерыв, а затем повторить лечебный курс. Во время перерыва ежедневно растирать косточки настойкой конского каштана (2 ст.л. перетертых в порошок плодов залить стаканом водки, настоять 3 недели в темном месте и процедить).

Можно размягчить вечером рукой кусочек прополиса, приложить его к косточке, сверху прикрыть тонким целлофаном, закрепить лейкопластырем и спать так до утра. Делать компресс ежевечерне.

При воспалении косточки нужно смешать поровну по объему листья подорожника и цветки календулы, залить 4 ст.л. смеси 2 л кипятка, настоять полчаса, а затем 30 минут подержать в настое ноги. После этого вытереть их насухо и смазать косточки питательным кремом.

Облегчить ходьбу и унять боль поможет накладывание на косточку тонкой фольги от конфетных фантиков.

С уважением — В.Ф.Бабийчук,

Хмельницкая обл.