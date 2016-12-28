О ТОМ, КАК АРТРИТ, АРТРОЗ РАЗЛИЧАТЬ И КАКИМ ОБРАЗОМ ИХ УСМИРЯТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу помочь в лечении артрита и артроза.

Прежде всего тем, кто от них страдает, нужно сделать снимки и узнать, в каком состоянии находится хрящевая ткань, а также обязательно обследоваться в радиологическом отделении онкодиспансера для определения наличия в организме стронция, который разрушает костную ткань и суставы. Сделав все это, можно приступать к лечению.

Артрит — это собирательное обозначение любых поражений суставов. Оно может быть основным заболеванием или проявлением другой болезни. Протекает в острой и хронической формах с поражением одного или нескольких суставов.

Причинами артритов могут быть инфекционные заболевания, обменные нарушения, травмы и т.п. Для любого вида артрита характерны суставная боль, усиливающаяся в 3.00-4.00, скованность во всем теле после пробуждения, которая проходит в течение 1-3 часов, покраснение кожи, изменение формы сустава и неестественный хруст его при нагрузке. Воспаление «летучее»: опухает один сустав, затем другой, потом третий, и т.д. Суставную боль при артрите можно унять нестероидными медпрепаратами, но болезнь все равно развивается.

Тем не менее, прежде чем приступать к лечению артрита, обязательно нужно сначала снять боль, воспаление и укрепить иммунитет. Лечение подбирается индивидуально.

Уменьшают суставную боль и способствуют стиханию воспалительного процесса компрессы с эвкалиптовым маслом и с мазью из лекарственных трав. Чтобы ее приготовить, надо высушить и перетереть в порошок цветки донника лекарственного, шишки хмеля обыкновенного или цветки зверобоя продырявленного, затем смешать порошки растений поровну по объему, потом 2 ст.л. смеси перетереть до получения однородной массы с 50 г вазелина. Готовую мазь хранить в прохладном темном месте.

Уняв боль, начинайте лечение артрита. Для этого залейте 200 мл кипятка 7 г измельченной крапивы двудомной, оставьте на 20-25 минут в тепле, затем процедите и принимайте по 1 ст.л. 3 раза в день за 45 минут до еды.

Можно залить 300 мл воды 6 г сухих измельченных корней одуванчика, довести до кипения, проварить 10 минут под крышкой на слабом огне, настоять 30 минут, процедить и пить по 1 ст.л. 3 раза в день за 30 минут до еды.

Кроме этого, регулярно на 2-4 часа делать на больной сустав компрессы со свежей травой одуванчика.

Очень хорошо залить 1 л кипятка 4 ст.л. сухих измельченных корневищ пырея, проварить до уменьшения объема жидкости на 1/4, процедить и принимать по 1 ст.л. 4-5 раз в день перед едой.

Эффективно залить 5 л кипятка 300 г травы спорыша, через 2 часа процедить в ванну с температурой воды 32-340С и полежать в ней 15-20 минут. Принимать ванны через день. Курс лечения — 7-10 ванн.

При артрите необходимо есть побольше спаржи, яблок, слив, черники, рябины, облепихи и черной смородины.

Артроз — это преждевременное изнашивание внутрисуставного хряща. Заболевание не имеет ничего общего с артритом, при котором воспаление сустава основывается на реактивном патологическом изменении суставной жидкости. Возникает артроз вследствие длительного травмирования суставов, при эндокринных расстройствах, избыточном весе, нарушении обменных процессов в организме и при ношении тесной обуви. Заболевание начинается с появления в суставах нерезких и непостоянных болей после значительной физической нагрузки, исчезающих в покое. Затем боли возникают даже при незначительной нагрузке и постепенно становятся постоянными. Суставы могут припухать, сгибание и разгибание их нередко сопровождается хрустом. Возможно изменение формы суставов. Наиболее часто деформируются межфаланговые околоногтевые суставы кистей рук и больших пальцев стоп.

Регулярное употребление плодов авокадо, а также примочки на больные места с теплым соком борщевика сибирского значительно улучшают состояние при артрозе.

Кроме этого, надо измельчить и смешать по 3 г травы шлемника байкальского и петрушки кудрявой, по 2 г горца птичьего (спорыша), хвоща полевого и сельдерея, залить 3 ст.л. смеси 1,2 л кипятка, через 1-2 часа процедить и пить по 30 мл 6 раз в день до утихания боли.

При тяжелой форме артроза 3 ст.л. описанного выше сбора заливают 500 мл медицинского спирта, через 5 дней процеживают и используют настойку для компрессов на болезненные места.

Тем, кто страдает от артрита и артроза, советую пролечиться в санатории. В Закарпатской области есть целебные источники, аналогов которым нет в мире.

С уважением — Людмила Павловна Лебедева