С ОСТЕОХОНДРОЗОМ УСПЕШНО БОРЮСЬ: СВОИМ ОПЫТОМ СО ВСЕМИ ДЕЛЮСЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу ознакомить всех со средствами, которые помогают мне бороться с остеохондрозом.

Этот недуг недаром считается проблемой ХХI века, так как все чаще его жертвами становятся совсем молодые люди.

Причин возникновения остеохондроза много. К ним относятся длительные нагрузки на позвоночник, наследственная предрасположенность, проблемы с лишним весом, гиподинамия и т.д.

Эффективен при борьбе с ним массаж, но, прежде чем его делать, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Желательно, чтобы массаж делал опытный массажист, хотя можно привлечь к его выполнению и кого-нибудь из близких, предварительно ознакомив их с правильной методикой массажа.

Не позволяют остеохондрозу прогрессировать простые физические упражнения. Но и здесь нужна консультация лечащего врача. Он, исходя из того, какой отдел позвоночника у вас болит, порекомендует комплекс необходимых упражнений.

Не стоит забывать и о методах народной медицины.

Убрать воспаление в позвоночнике позволяет березовый сок. Его нужно пить по 1 стакану 3 раза в день.

Чтобы унять боль, воспользуйтесь горчичниками. Их следует расположить на пояснице, позвоночнике и подержать 5-15 минут. Помогает при боли и йодная сетка. Ее рисуют йодом с обеих сторон позвоночника. Проводят вертикальные линии через внутренние края лопаток, а горизонтальные — вдоль межреберных промежутков. Компрессы с соком и кашицей черной редьки, листьями лопуха и березы тоже избавляют от боли.

Полезно для усмирения остеохондроза растворить в 0,5 л водки стакан натурального меда, 1,5 стакана свежеприготовленного сока черной редьки, 1 ст.л. соли и принимать по 50 мл приготовленного средства вечером перед сном.

Можно сухие семена и корни петрушки перетереть в порошок, смешать поровну по объему, залить 10 г смеси стаканом кипятка, через час процедить и выпить 0,5 стакана настоя. Пить его, постоянно готовя свежий, 3 раза в день в течение 6-8 месяцев.

Приносят улучшение при остеохондрозе ванны с насыщенными настоями цветков ромашки, хвои, отрубей, плодов каштана, дубовой коры, листьев грецкого ореха, корней аира и валерианы, травы хвоща, спорыша и лаванды.

Боритесь с остеохондрозом, искренне веря в успех, и побеждайте его.

С уважением — Надежда Дмитриева Костюк,

Винницкая обл., 23700