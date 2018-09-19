ОТЧЕГО ОСТЕОХОНДРОЗ РАЗВИВАЕТСЯ, И В КАКИХ ФОРМАХ НЕДУГ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

В своей очередной статье хочу немного поговорить об остеохондрозе, то есть о причинах его развития, формах проявления и, конечно, о народных методах лечения данного заболевания.

Согласно статистике, каждый 4-5-й житель нашей планеты из 10 начинает ощущать симптомы остеохондроза, едва перешагнув тридцатилетний рубеж. Наиболее распространенные причины развития данного недуга — это малоподвижный образ жизни, ослабление прилегающих к позвоночнику мышц спины и, как следствие, нарушение кровообращения и питания хрящевых и костных тканей. Еще остеохондроз может быть следствием длительных физических нагрузок при неправильных физиологических положениях тела.

Это заболевание — тяжелая форма дегенеративно-дистрофического поражения позвоночника, в основе которого лежит дегенерация дисков смежных позвонков, межпозвонковых суставов и всего связочного аппарата.

Начинается остеохондроз с внутренней трещины фиброзного кольца межпозвонкового диска. Это первая фаза заболевания. Во второй фазе патология затрагивает мышцы, связки, сосуды и нервы вокруг позвоночного диска. Дальше, из-за их сближения, происходят изменения в смежных позвонках. По краям этих позвонков образуются костные разрастания в форме мостиков и бахромы.

Устранению всех форм и стадий остеохондроза способствуют правильное питание, массаж, лечебная физкультура, подводная вытяжка, физиотерапия и средства народной медицины.

Одной из форм остеохондроза является люмбаго — поясничный прострел. Для него характерны жжение в пояснице, боль по ходу седалищного нерва, зябкость, судороги в икроножных мышцах и тому подобное. Очень часто люмбаго провоцирует развитие хронического пояснично-крестцового радикулита.

Существуют эффективные методы народной медицины, применяемые для усмирения данных проявлений остеохондроза.

Чтобы одолеть люмбаго и радикулит, советую вымыть, просушить и пропустить через мясорубку все растение зверобоя, выдавить через марлю из полученной массы сок, перемешать его с соком, выжатым из измельченного корнеплода черной редьки среднего размера, настоять 2 часа, пропитать соковой смесью льняную ткань и наложить ее на болезненное место. Прикрыть сверху целлофаном, утеплить шерстяным шарфом или платком и, если нет сильного жжения, можно выдержать компресс 15-18 часов (не более!). Проводить такую процедуру ежедневно до исчезновения боли. Можно наполнить двухлитровую банку цветками сирени, залить доверху очищенным керосином, настоять 10-12 дней, не забывая ежедневно взбалтывать, процедить, а затем втирать настойку в болезненные места. Эффективно нарвать молодых листьев березы, растущих на высоте 2 и более метров от земли, промыть их холодной водой, измельчить, перемешать со свежевыжатым из корня хрена соком, нанести смесь на марлю, приложить ее в виде компресса к проблемному месту и утеплить его. При сильном жжении компресс снять. Проводить процедуру 2 раза в день.

Более пристальное внимание, так как он встречается чаще других, хочу уделить шейному остеохондрозу. Опасен он тем, что негативно влияет на голову, а главное — на головной мозг человека. Проявляется этот вид остеохондроза жгучей болью в шее, затылке, плечах, руках и в области лопаток. При этом становится трудно двигать головой, а ночью беспокоит онемение рук, в связи с чем приходится их несколько раз за ночь разминать и растирать. Нередко эта разновидность остеохондроза сопровождается депрессией и раздражительностью. При изменении погодных условий дополнительно появляется боль в сердце, схожая по признакам со стенокардией. Далее может развиться плечелопаточный периоартроз (синдром «замороженного» плеча).

В шейном отделе позвоночника расположено 7 позвонков, и развитие в любом из них остеохондроза довольно серьезно влияет на здоровье.

Первый шейный позвонок связан с кровоснабжением головы, костями лица, ушами и симпатической нервной системой. Возникновение в нем остеохондроза проявляется в виде головной боли, повышенной нервозности, насморка, ухудшения аппетита, повышения давления и амнезии (потери памяти). Второй позвонок имеет связь с языком, слуховыми нервами, глазами и лбом. Затрагивание его остеохондрозом грозит развитием заболеваний ротовой полости и ушей, приводит к снижению слуха, ухудшению зрения, вплоть до слепоты, обмороку и аллергии. Третий шейный позвонок связан со щеками, костями лица, зубами и тройничным нервом. Невралгия, экземы, прыщи, неврит — вот последствия проявления в нем остеохондроза. С носом, губами, евстахиевой трубой, ртом имеет связь четвертый позвонок. Неполадки в нем, связанные с остеохондрозом, провоцируют сенную лихорадку, ослабление слуха, появление аденоидов и катара. Если подвержен остеохондрозу пятый позвонок, связанный с голосовыми связками, глоткой и гландами, то могут развиться ларингит, ангина, другие болезни горла, а также не исключена потеря голоса. Связан с миндалинами, плечами и шейными мышцами шестой позвонок. Влияние на него остеохондроза приводит к тонзиллиту, коклюшу, боли в верхних частях рук и затылке. Седьмой позвонок имеет связь со щитовидной железой, плечевой синовиальной сумкой и локтями. Бурсит, простуда, проблемы со щитовидной железой — негативные последствия проявления остеохондроза в этом шейном позвонке.

Остановит прогрессирование шейного остеохондроза целебный отвар. Надо смешать 5 г измельченного прополиса, 2 ст.л. перетертой в порошок сухой травы чернобыльника (полыни обыкновенной), 100 мл свежего растительного масла холодного отжима, подогреть смесь на слабом огне, постоянно помешивая, до 90-950С и вечером сделать с теплым отваром на болезненное место компресс. Утеплить, зафиксировать повязкой и спать так до утра. Повторять процедуру ежевечерне до полного исчезновения боли. Кроме этого, советую измельчить 15 г сухих ядрышек косточек сливы, залить их в бутылке из темного стекла 150 мл водки, настоять 10 дней, процедить и 2-3 раза в день растирать настойкой проблемные места. Эффективно измельчить сухими и смешать по 1 ст.л. стеблей паслена, цветков лилии белой и календулы, залить смесь 0,5 л сухого красного вина, настоять 7-8 дней в темном месте, ежедневно взбалтывая, затем довести настойку до кипения, после остывания процедить и пить по 30-35 мл 2 раза в день через 40 минут после еды. Перед каждым употреблением настойки смазывать болезненное место мазью (перемешать до однородного состояния стакан водки, 50 г топленого внутреннего жира нутрии, 30 г измельченного не ароматного белого мыла, 30 мл нашатырного спирта и 10 г перетертой в порошок камфоры).

Все болевые ощущения, возникающие при перечисленных выше видах остеохондроза, плюс давящие боли в области сердца, за грудиной и между лопатками, напоминающие ишемическую болезнь сердца, — признаки межреберной невралгии.

Средства народной медицины помогут и с ней справиться. Надо перетереть сухими в порошок и смешать по 1 ст.л. шишек хмеля и листьев прострела раскрытого (сон-травы), залить смесь 200 мл растительного масла холодного отжима, настоять неделю под крышкой в сухом месте, процедить и 2-3 раза в день втирать приготовленное масло в болезненные места. Каждый раз перед использованием немного его подогревать. После растирания утепляться. Можно измельчить и смешать 5 г семян мордовника шароголового и 150 г скорлупы кедровых орехов, залить смесь 750 мл водки, настоять 20 дней в темном месте, процедить и пить по 25-30 мл настойки 3 раза в день за полчаса до еды. Эффективно перемешать 2 ст.л. аптечной настойки валерианы, 1 ст.л. смолотых в муку коричневых плодов конского каштана, пропитать смесью марлю, наложить ее на проблемное место, утеплить и оставить компресс на 2-3 часа. Делать по 2 компресса в сутки.

Если вследствие потери амортизаци дисков и выпячивания фиброзного кольца в стороны возникает нагрузка на края позвонков, то происходит их изменение. Так образуются костные разрастания по краям тел позвонков в виде «шипов», «клювов», «усиков», направленные к телам нижележащих позвонков. Эти изменения хорошо видны на рентгенограммах. Степень их выраженности различна, и в запущенных случаях может развиться деформация тел позвонков. При этом снижается их высота, и они приобретают клиновидную форму. Такие изменения называют деформирующим спондилезом.

С этой болезнью связано уменьшение подвижности позвоночника. В начале заболевания болевого симптома нет, но далее боли начинают усиливаться, беспокоят по ночам и даже в неподвижном состоянии. Если спондилез не лечить, возможно искривление позвоночного столба.

Полезно промыть в холодной воде все растение с корнем сельдерея, пропустить его через мясорубку, выжать из полученной массы сок, перемешать его поровну по объему с пихтовым маслом и 2 раза в день втирать смесь в проблемные места. Каждый раз после этого их утеплять. Можно промыть свежие листья лопуха, березы и агавы, измельчить их, перемешать поровну по объему, затем 1 объемную часть смеси смешать с 2 частями оливкового масла и 2 раза в день растирать больные участки тела этим средством. После растирания утеплять. Еще советую измельчить и смешать поровну по объему корни крапивы двудомной и девясила, перемешать смесь с таким же количеством по объему свежего несоленого сливочного масла, выдержать 40 минут, периодически помешивая, на кипящей на слабом огне водяной бане, процедить, жмых отжать и 2 раза в день растирать приготовленной мазью проблемные места. Хранить ее в холодном месте.

Иногда остеохондроз провоцирует развитие болезни Бехтерева. Этот прогрессирующий недуг поражает межпозвонковые, реберно-позвоночные суставы, а также крупные суставы верхних и нижних конечностей. Помимо отсутствия подвижности в суставах, происходит окостенение реберных соединений и всех связок позвоночника, что приводит к искривлению и одеревенелости позвоночного столба. В основном болезни Бехтерева подвержены мужчины в возрасте 25-40 лет.

Обязательно на всех стадиях заболевания применять для исцеления массаж. Также эффективно лечение пчелиным ядом. Еще, чтобы усмирить болезнь Бехтерева, можно пропустить через мясорубку листья агавы, молодые листья и цвет винного сорта винограда, смешать их поровну по объему, затем 4 ст.л. смеси перемешать с 1 ст.л. меда и наложить приготовленное средство на ночь в виде аппликации на болезненное место. И так ежедневно в течение 21 дня. Такие лечебные курсы проводить 4 раза в год. Эффективно измельчить и смешать по 10 г ряски, листьев брусники, спорыша и цвета липы, залить смесь вечером в термосе 1 л кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить по 80 мл настоя 3 раза в день после еды. Каждый раз добавлять по вкусу мед. Кроме этого, 4 раза в день пить маленькими глотками в перерывах между едой по 1/4 стакана смеси соков череды (1 часть по объему), моркови (4 части), омелы (0,5 части) и сельдерея (2 части).

Вообще остановить развитие всех форм остеохондроза можно в любом возрасте, главное — постоянно двигаться, отказаться от вредных привычек, вести здоровый образ жизни и умеренно, без перееданий, питаться, насыщая организм кальцием (нужен для формирования костной ткани), фосфором (связан напрямую с кальциевым обменом, составляет основу костной ткани), серой (серосодержащие вещества присутствуют во всех хрящевых тканях тела, а недостаток серы приводит к развитию ряда болезней суставов), натрием (недостаток его в организме приводит к судорожным сокращениям скелетных мышц), марганцем (его дефицит приводит к ухудшению работы мышц, двигательным расстройствам, судорогам, дегенеративным изменениям в суставах, склонности к вывихам, растяжениям и остеопорозу в климактерический период) и магнием (недостаток этого элемента провоцирует мышечную слабость и судороги мышц).

С уважением — Б.А.Лебеденко