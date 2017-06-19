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ОСТЕОХОНДРОЗ ПОЯСНИЧНЫЙ? ЕСТЬ РЕЦЕПТ ОТЛИЧНЫЙ

19 Jun 2017  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться рецептом, которым успешно лечусь сама.

Поясничный остеохондроз, боль в пояснице, суставную, мышечную боль можно усмирить, если смешать по флакону «Тройного» одеколона и аптечной настойки валерианы, 0,5 флакона 5% настойки йода, 6 перетертых в порошок таблеток «Анальгина», настоять смесь 5 дней при комнатной температуре, а затем втирать приготовленную растирку вечером перед сном в больное место. Укутать его шерстяной тканью и спать так до утра. Перед употреблением растирку взбалтывать.

С уважением — М.Н.Вирста,
Черновицкая обл.
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