﻿ ОСТЕОХОНДРОЗ ПОЯСНИЧНЫЙ? ЕСТЬ РЕЦЕПТ ОТЛИЧНЫЙ 19 Jun 2017 Здравствуй, «Бабушка»! Хочу поделиться рецептом, которым успешно лечусь сама. Поясничный остеохондроз, боль в пояснице, суставную, мышечную боль можно усмирить, если смешать по флакону «Тройного» одеколона и аптечной настойки валерианы, 0,5 флакона 5% настойки йода, 6 перетертых в порошок таблеток «Анальгина», настоять смесь 5 дней при комнатной температуре, а затем втирать приготовленную растирку вечером перед сном в больное место. Укутать его шерстяной тканью и спать так до утра. Перед употреблением растирку взбалтывать. С уважением — М.Н.Вирста, Черновицкая обл.