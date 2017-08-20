ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ РАДИКУЛИТ? БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ МАССАЖ УСТРАНИТ

Здравствуй, «Бабушка»!
Вновь спешу поделиться своими опытом и знаниями.
Трудно встретить человека, который хотя бы раз не испытывал боль в пояснице. Причины этой боли разные, но в основном ее провоцируют переохлаждение и физические нагрузки. От радикулита и связанной с ним поясничной боли я тоже страдала. Прописываемые врачами уколы, различные растирки и компрессы лишь на некоторое время усмиряли болезнь, а потом радикулит вновь о себе напоминал. Беспокоил он меня пять лет, до тех пор, пока одна знакомая медсестра не посоветовала применить в лечении массаж. Массировать нужно поясничную область. Выполнять процедуру можно стоя и лежа. Я делаю массаж стоя. При этом туловище немного отклоняю назад. Вот этот массаж:
1. Поглаживание поясницы ладонями обеих рук от позвоночника в стороны и от ягодиц вверх.
2. Растирание подушечками всех пальцев. Устанавливать их почти перпендикулярно массируемой поверхности рядом с позвоночником и передвигать пальцы мелкими круговыми движениями вдоль позвоночника то в сторону от него, то к нему. После этого, сжав руки в кулаки, косточками большого и указательного пальцев выполнять такой же массаж, как и подушечками пальцев. Закончить растиранием поясницы тыльной стороной кисти. Выполнять так же, как и подушечками пальцев.
3. Повторить упражнение №1.
4. Выполнить наклоны вперед, назад, в стороны.
5. Проделать влево и вправо круговые движения тазом.
После массажа повисеть на перекладине. При этом максимально расслабить все мышцы. Вскоре вы забудете о радикулите и боли в пояснице.
Однажды у меня и у сестры покраснела, начала шелушиться и сильно зудеть кожа лица. Врач-дерматолог определил у нас демодикоз и прописал для лечения мазь Вилькинсона. Пользовались мы ею утром и вечером в течение 2 недель, и в результате болезнь меня покинула, а вот сестре так и не удалось изгнать клеща демодекса. Тогда она решила использовать для устранения демодикоза лекарственные растения. Сестра измельчала сухими и смешивала по 1 ст.л. коры крушины и корня девясила, заливала смесь стаканом кипятка, доводила до кипения, варила 5 минут, настаивала 4 часа, процеживала, смачивала в отваре льняную ткань и делала с ней на 10-15 минут на лицо примочки. Выполняла процедуру, каждый раз готовя свежий отвар, 2 раза в день. Перед прикладыванием примочек сестра, чтобы обезжирить лицо, протирала его аптечной настойкой календулы. Кроме этого, она смешала сухими поровну по объему, предварительно измельчив, листья подорожника, цветки пижмы, траву мяты, полыни, тысячелистника, череды и пустырника, затем 2 ст.л. смеси заливала ежедневно 0,5 л кипятка, настаивала 30 минут, процеживала и пила по 1/3 стакана настоя 3 раза в день перед едой. Лечилась сестра так в течение месяца, и демодикоз исчез.
Тем, кто будет следовать нашему опыту, хочу сказать, что во время лечения нужно соблюдать диету. Нельзя есть слишком сладкое и соленое, а также очень горячее. Не рекомендуется посещать бани, сауны и находиться в жарких и душных помещениях, так как все это способствует активизации клеща демодекса.
Как-то у племянника моего мужа определили диагноз аутизм. Мальчика долго лечили медикаментозно, но улучшения не было. Тогда по совету одной женщины его начали поить свежевыжатым гранатовым соком с медом и корицей (в 0,5 л гранатового сока растворять 2 ст.л. молотой корицы и 4 ст.л. меда). Давали ему по 1 ст.л. этого снадобья, растворяя его в 0,5 стакана теплой кипяченой воды, 3 раза в день. Племянник мужа выздоровел.
Дай Бог, чтоб и вы, добрые люди, не болели!
С уважением — Любовь Алексеевна,
Харьковская обл.