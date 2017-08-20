ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ РАДИКУЛИТ? БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ МАССАЖ УСТРАНИТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Вновь спешу поделиться своими опытом и знаниями.

Трудно встретить человека, который хотя бы раз не испытывал боль в пояснице. Причины этой боли разные, но в основном ее провоцируют переохлаждение и физические нагрузки. От радикулита и связанной с ним поясничной боли я тоже страдала. Прописываемые врачами уколы, различные растирки и компрессы лишь на некоторое время усмиряли болезнь, а потом радикулит вновь о себе напоминал. Беспокоил он меня пять лет, до тех пор, пока одна знакомая медсестра не посоветовала применить в лечении массаж. Массировать нужно поясничную область. Выполнять процедуру можно стоя и лежа. Я делаю массаж стоя. При этом туловище немного отклоняю назад. Вот этот массаж:

1. Поглаживание поясницы ладонями обеих рук от позвоночника в стороны и от ягодиц вверх.

2. Растирание подушечками всех пальцев. Устанавливать их почти перпендикулярно массируемой поверхности рядом с позвоночником и передвигать пальцы мелкими круговыми движениями вдоль позвоночника то в сторону от него, то к нему. После этого, сжав руки в кулаки, косточками большого и указательного пальцев выполнять такой же массаж, как и подушечками пальцев. Закончить растиранием поясницы тыльной стороной кисти. Выполнять так же, как и подушечками пальцев.

3. Повторить упражнение №1.

4. Выполнить наклоны вперед, назад, в стороны.

5. Проделать влево и вправо круговые движения тазом.

После массажа повисеть на перекладине. При этом максимально расслабить все мышцы. Вскоре вы забудете о радикулите и боли в пояснице.

Однажды у меня и у сестры покраснела, начала шелушиться и сильно зудеть кожа лица. Врач-дерматолог определил у нас демодикоз и прописал для лечения мазь Вилькинсона. Пользовались мы ею утром и вечером в течение 2 недель, и в результате болезнь меня покинула, а вот сестре так и не удалось изгнать клеща демодекса. Тогда она решила использовать для устранения демодикоза лекарственные растения. Сестра измельчала сухими и смешивала по 1 ст.л. коры крушины и корня девясила, заливала смесь стаканом кипятка, доводила до кипения, варила 5 минут, настаивала 4 часа, процеживала, смачивала в отваре льняную ткань и делала с ней на 10-15 минут на лицо примочки. Выполняла процедуру, каждый раз готовя свежий отвар, 2 раза в день. Перед прикладыванием примочек сестра, чтобы обез­жирить лицо, протирала его аптечной настойкой календулы. Кроме этого, она смешала сухими поровну по объему, предварительно измельчив, листья подорожника, цветки пижмы, траву мяты, полыни, тысячелистника, череды и пустырника, затем 2 ст.л. смеси заливала ежедневно 0,5 л кипятка, настаивала 30 минут, процеживала и пила по 1/3 стакана настоя 3 раза в день перед едой. Лечилась сестра так в течение месяца, и демодикоз исчез.

Тем, кто будет следовать нашему опыту, хочу сказать, что во время лечения нужно соблюдать диету. Нельзя есть слишком сладкое и соленое, а также очень горячее. Не рекомендуется посещать бани, сауны и находиться в жарких и душных помещениях, так как все это способствует активизации клеща демодекса.

Как-то у племянника моего мужа определили диагноз аутизм. Мальчика долго лечили медикаментозно, но улучшения не было. Тогда по совету одной женщины его начали поить свежевыжатым гранатовым соком с медом и корицей (в 0,5 л гранатового сока растворять 2 ст.л. молотой корицы и 4 ст.л. меда). Давали ему по 1 ст.л. этого снадобья, растворяя его в 0,5 стакана теплой кипяченой воды, 3 раза в день. Племянник мужа выздоровел.

Дай Бог, чтоб и вы, добрые люди, не болели!

С уважением — Любовь Алексеевна,

Харьковская обл.