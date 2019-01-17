ЛЕЧЕНИЕ ПРОТРУЗИИ ДИСКОВ ПОЗВОНОЧНИКА – НАЧНИ ЖИТЬ БЕЗ БОЛИ!

Протрузия – состояние, влекущее за собой развитие грыжи. Чтобы этого не произошло нужно принять меры своевременно. Если в случае с грыжей происходит разрыв оболочки диска и часть ядра выпячивается, то при протрузии фиброзное кольцо только деформируется. Лечение протрузии дисков позвоночника при грамотном подходе позволяет достаточно быстро и безболезненно полностью избавиться от проблемы. Межпозвонковый диск возвращается в нормальное анатомическое положение и развитие заболевания останавливается. Но при этом нельзя забывать, сколь важна дальнейшая профилактика, чтобы не случилось рецидивов.

Что такое протрузия

Поражение дисков чаще происходит в наиболее подвижных сегментах позвоночника. Протрузия начинает развиваться на фоне дегенеративно-дистрофических процессов, при которых нарушается структура дисков. Происходит их обезвоживание, снижается эластичность, уменьшается расстояние между ними, ухудшается фиксация позвонков, возникают трещины в фиброзном кольце. Все это провоцирует нестабильность в пострадавшем двигательном сегменте. При протрузии целостность фиброзного кольца и структура диска не нарушается, а сдавливание нервных корешков носит периодический характер. Стенки диска могут выпячиваться на 1-5 см.

Факторы, провоцирующие протрузию

Причин возникновения протрузии много, но основные из них следующие:

Заболевания позвоночника – остеохондроз, сколиозы, гиперкифозы, кифосколиозы и др.;

Генетическая предрасположенность;

Травмы позвоночника;

Чрезмерные нагрузки;

Лишний вес;

Малая подвижность;

Неправильное положение при поднятии тяжестей;

Недоразвитость мышечного каркаса;

Возрастные изменения;

Нарушение обменных процессов;

Инфекционные процессы и пр.

Важно снизить факторы риска, провоцирующие заболевание, но если избежать проблемы не удалось, то важно правильно подобрать метод, как исправить протрузию.

Эффективные способы борьбы с протрузией

Не стоить стараться справиться с недугом самостоятельно – нужен профессиональный подход. Важно чтобы специалисты разработали индивидуальную программу лечения, подробнее узнать о всевозможных методиках лечения можно на Active-center.com.ua.

Добиться положительного, стойкого эффекта поможет комплекс оздоровительных мероприятий.

В начале проблема не дает о себе знать, но по мере развития, когда затрагиваются ближайшие нервные окончания, появляются характерные симптомы. Здесь возникает вопрос – как снять острую боль? В этом деле без медикаментов не обойтись. Когда приступ удается купировать приступают к лечению, которое может включать в себя физиотерапию, массаж, кинезитерапию, вертебрологию и др.

Вытяжение позвоночника на медицинских тренажерах способствует увеличению расстояния между позвонками, устранению сдавливания близлежащих тканей и спинномозговых корешков. Важнейшую роль играет лечебная физкультура. Благодаря правильно подобранному комплексу упражнений укрепляются мышцы спины, улучшается питание и усиливается кровоснабжение дисков.

После устранения протрузии нельзя забывать о возможности рецидивов, поэтому физкультурой нужно заниматься на постоянной основе. Это поможет держать позвоночник, не допуская деформаций. Следует создать оптимальные условия для работы и отдыха – приобрести ортопедическое кресло для дома, офиса, использовать ортопедический матрас.

Также стоит избегать перегрузок – поднятия тяжестей, занятий видами спорта, травмирующими позвоночник. Важно не допускать переохлаждений, следить за рационом питания, чтобы в нем присутствовало достаточно полиненасыщенных жирных кислот и белков, а также следить за весом.