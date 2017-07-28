www.babushka.ua » Заболевания печени и желчного пузыря » КРЫЖОВНИК ОСТАНОВИТ ХОЛАНГИТ, БАРБАРИС И РЯБИНА — ХОЛЕЦИСТИТ
Народная медицина
Мы на facebook

О ГАЗЕТЕ
Наши издания
Контакты
О САЙТЕ
Реклама на сайте
Дисклаймер
Обратная связь
Ссылки
Реклама:
﻿

КРЫЖОВНИК ОСТАНОВИТ ХОЛАНГИТ, БАРБАРИС И РЯБИНА — ХОЛЕЦИСТИТ

28 Jul 2017  Материал печатался в газете

Здравствуй, дорогая «Бабушка»!

Хочу рассказать, как с помощью фитотерапии можно одолеть холецистит и холангит.

Острое воспаление желчного пузыря, или холецистит, проявляется тошнотой, тупой болью в правом подреберье и другими неприятными ощущениями, возникающими после еды. Улучшению состояния здоровья при этом заболевании способствует настойка барбариса (10 г листьев растения заливают 100 мл водки и настаивают 7-10 дней). Принимают ее по 25-30 капель перед едой при обострении недуга без повышения температуры тела. Очень хорошо залить 600 мл кипятка 6 ст.л. измельченных листьев красной рябины, выдержать 30 минут под крышкой, часто помешивая, на кипящей водяной бане, настоять 10 минут при комнатной температуре, процедить, жмых отжать, довести настой кипяченой водой до первоначального объема жидкости и выпить его глотками в течение дня. Употреблять, постоянно готовя свежее средство, до устранения воспаления.

Холангит — это воспаление внутрипеченочных или внепеченочных желчных протоков. Для его устранения надо 1 ст.л. измельченных ягод крыжовника залить 200 мл кипятка, настоять, укутав, 5 часов, процедить, жмых отжать, довести настой кипяченой водой до первоначального объема жидкости и пить по 50 мл перед едой, подсластив по вкусу. Эффективно высушить в горячей духовке листья грецкого ореха, перетереть их в порошок, затем 1 ч.л. порошка залить вечером 200 мл белого виноградного вина, настоять ночь и выпить настойку равными порциями за 3 раза в течение дня. Первый раз пить натощак. Курс лечения 12-15 дней.

С уважением — В.М.Лысак,
Житомирская обл.
Реклама на сайте:
 
08 Aug 2017
Свежие поступления:

Последние комментарии:
Работает на Disqus
Реклама:
 
Подписаться на рассылку

Введите свой email:
Наша кнопка:

Поставьте на нас ссылку!
В начало сайтаКонтактная информацияОбратная связь Copyright © Редакция газеты „Бабушка” 2004-2016
Предупреждаем: прежде чем воспользоваться рецептом, посоветуйтесь с врачом | Условия использования сайта
Web сторона - создание и техническая поддержка сайтов
сторона 		перенос и создание сайтов на Drupal— студия Web сторона