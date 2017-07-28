КРЫЖОВНИК ОСТАНОВИТ ХОЛАНГИТ, БАРБАРИС И РЯБИНА — ХОЛЕЦИСТИТ

Здравствуй, дорогая «Бабушка»!

Хочу рассказать, как с помощью фитотерапии можно одолеть холецистит и холангит.

Острое воспаление желчного пузыря, или холецистит, проявляется тошнотой, тупой болью в правом подреберье и другими неприятными ощущениями, возникающими после еды. Улучшению состояния здоровья при этом заболевании способствует настойка барбариса (10 г листьев растения заливают 100 мл водки и настаивают 7-10 дней). Принимают ее по 25-30 капель перед едой при обострении недуга без повышения температуры тела. Очень хорошо залить 600 мл кипятка 6 ст.л. измельченных листьев красной рябины, выдержать 30 минут под крышкой, часто помешивая, на кипящей водяной бане, настоять 10 минут при комнатной температуре, процедить, жмых отжать, довести настой кипяченой водой до первоначального объема жидкости и выпить его глотками в течение дня. Употреблять, постоянно готовя свежее средство, до устранения воспаления.

Холангит — это воспаление внутрипеченочных или внепеченочных желчных протоков. Для его устранения надо 1 ст.л. измельченных ягод крыжовника залить 200 мл кипятка, настоять, укутав, 5 часов, процедить, жмых отжать, довести настой кипяченой водой до первоначального объема жидкости и пить по 50 мл перед едой, подсластив по вкусу. Эффективно высушить в горячей духовке листья грецкого ореха, перетереть их в порошок, затем 1 ч.л. порошка залить вечером 200 мл белого виноградного вина, настоять ночь и выпить настойку равными порциями за 3 раза в течение дня. Первый раз пить натощак. Курс лечения 12-15 дней.

С уважением — В.М.Лысак,

Житомирская обл.