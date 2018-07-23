ОПУЩЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ СЛУЧАЕТСЯ: ВОТ ЧТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ДЕЛАТЬ ПОЛАГАЕТСЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

В этой статье хочу поговорить об опущении внутренних органов — более низком, по сравнению с нормальным, их расположении.

В первую очередь это грозит узкоплечим и тонкокостным людям, страдающим от хронической усталости. Характерными признаками любой формы опущения внутренних органов являются запоры, нарушение сна, снижение аппетита и работоспособности. Со временем появляется боль, постепенно усиливающаяся к концу рабочего дня и уменьшающаяся в положении лежа.

Усилить мышцы тазового дна, брюшного пресса, поясницы, диафрагмы, повысить двигательную функцию желудочно-кишечного тракта и активизировать окислительно-восстановительные процессы, происходящие в организме, помогут предлагаемые ниже упражнения.

1. Лежа на спине на кушетке, у которой поднят на 10-12 см головной конец, выполнять дыхательные упражнения. Дышать ритмично в среднем темпе на полную грудь.

2. Продолжая дышать, лежа на спине, произвольно опускать и поднимать свободно и с напряжением ноги.

3. Дышать ритмично, лежа на правом боку, и двигать при этом руками и ногами. Потом повторить то же, лежа на левом боку.

4. Сгибать и разгибать стопы и ноги в коленях, а также руки в локтях и кистях.

5. Ритмично дыша, лежа на животе, двигать ногами и всей нижней частью туловища.

6. Без повышения давления в верхней трети брюшной полости, лежа на спине, произвольно укреплять все мышцы ног и туловища.

7. Для укрепления мышц туловища и ног с акцентом на мышцы тазового дна, брюшной стенки, поясницы и диафрагмы, выполнить стойку на плечах (березку).

8. Сидя на стуле, дыша ритмично на полную грудь, топать ногами и двигать руками.

После стойкого улучшения общего состояния здоровья, начиная с 6-8-й недели, добавить упражнения, поддерживающие осанку. Исключить наклоны туловища вперед. Каждое упражнение выполнять 15-20 минут.

Поднимать вещи с пола нужно, предварительно присев. Вставая с кровати, сначала повернитесь на бок, затем одновременно спустите ноги и поднимите туловище. В течение года не рекомендую выполнять наклоны туловища вперед, прыжки, подскоки и бег. Для активизации моторной функции желудочно-кишечного тракта показан массаж пояснично-крестцовой области и живота.

Полезно при опущении внутренних органов, сидя на коврике, удерживая спину прямо и согнув руки в локтях, после каждого вдоха делать резкий выдох «ха-а-а-а-а-а». При выдохе втягивать живот и мышцы таза. Двигая прямыми ногами, перемещаться на ягодицах вперед-назад. Теперь нужно лечь на спину, руки положить за голову, ноги согнуть в коленях и опереться стопами об пол. На счет «раз» вдохнуть, колени развести и поднять таз вверх. На выдохе «ха-а-а-а-а-а» втянуть живот, колени свести и вернуться в исходное положение. Отдохнув, сидя, наклонившись вперед, поставить руки на колени, глубоко вдохнуть, наклонить голову, выдохнуть и задержать дыхание. При этом втянуть и расслабить мышцы живота. За одну задержку дыхания сделать так несколько раз. Выполнять это упражнение лучше всего утром натощак. Еще следует подтягивать органы малого таза. Для этого надо вдохнуть полной грудью, наклонив голову вперед, выдохнуть, задержать дыхание, втянуть живот и несколько раз сильно сократить и расслабить мышцы таза. Перед сном в положении лежа сделать глубокий вдох, а затем максимально выдохнуть воздух. Это упражнение «укладывает» органы на место, укрепляет брюшные мышцы и делает талию более стройной.

Резкое ослабление тонуса мышц брюшной стенки приводит к опущению желудка (гастроптозу). Отрыжка, изжога, ощущение тяжести в желудке, вздутие и урчание живота, неприятный запах изо рта, нарушение стула, отвращение к пище или, наоборот, «волчий аппетит» на фоне потери веса и нездоровой худобы, учащенное мочеиспускание, сильная боль в желудке, иногда повышение температуры тела — все это симптомы данного заболевания.

Начать его лечение рекомендую с упражнений для поднятия желудка. Проводить их спокойно, без рывков и резких движений, лежа на кушетке, приподняв ноги и вытянув руки вдоль туловища. Противопоказана такая гимнастика на поздних стадиях болезни и при некоторых сопутствующих заболеваниях.

1. Поднимайте по очереди прямые ноги (4-5 раз каждую), не задерживая дыхания.

2. Согните ноги в коленях и поднимайте 4-5 раз таз, опираясь на стопы, локти и затылок.

3. Вдохните, согните ногу в колене и на выдохе притяните руками к животу. Выполнить по 4-5 раз с каждой ногой.

4. На вдохе поднимите обе ноги, а на выдохе опустите (4-5 раз).

5. Имитация езды на велосипеде (4-5 раз).

6. Поднимите и опустите руки (6-8 раз). Дыхание произвольное.

7. Вдохните, на выдохе поверните согнутые в коленях ноги на себя и вправо, вернитесь в и. п. и повторите то же самое с поворотом влево. Выполнить по 4-5 раз в каждую сторону.

8. Вдохните, а на выдохе притяните руками к животу обе ноги (4-8 раз).

Заканчивайте занятия легким самомассажем живота. Проводите его, лежа на спине, согнув ноги в коленях, по часовой стрелке. После этого 15-20 минут полежите спокойно, приподняв ноги.

Провоцирует опущение желудка авитаминоз. Для его устранения необходимо есть бананы, арахис, мед, чернику, черешню, салаты из помидоров, огурцов и красной капусты.

Опущение толстого кишечника (колоноптоз) проявляется болью внизу живота, вздутием кишечника и длительными запорами. Для восстановления правильного положения органа обязательно надо соблюдать диету. Еда должна быть легкой, но сытной, после каждого ее употребления нужно некоторое время полежать. Рекомендуется есть 5-6 раз в день небольшими порциями. Физические нагрузки ограничить.

Для возвращения кишечника на место надо лечь на живот, положить в области пупка клубок шерстяных ниток диаметром 20 сантиметров и катать его пупком 5-10 минут. Еще можно смазать живот растительным маслом, положить вокруг пупка 2 картофелины, разрезанных пополам, навтыкать в каждую половинку по 5-6 спичек, поджечь их, затем взять литровую банку с широким горлом и поставить ее так, чтобы спички оказались внутри. Когда банка втянет большую часть живота, ее надо подвигать по часовой стрелке.

Некоторые женщины страдают от опущения матки. Проявляется оно тянущей болью внизу живота и пояснице, недержанием мочи, запором и выпадением тела матки из половой щели.

Иногда удается поставить матку на место, если 2 раза в неделю вставать утром после сна на четвереньки и стоять так 15 минут. Можно лечь на спину, руки вытянуть вдоль туловища, ноги согнуть в коленях, а затем, опираясь на стопу, поднять таз. Выполнять упражнение по 10 раз утром и на ночь. Каждый раз после его окончания делать упражнение «велосипед». Еще надо больше плавать, стараться не поднимать более 3 кг веса и постоянно носить тугой пояс. Надевать и снимать его лежа. Курс лечения — 36 дней.

Порой для устранения опущения матки достаточно выполнения утром натощак специальной гимнастики.

1. Скатать валик из небольшого коврика, лечь на пол, подложить валик под ягодицы и поднять под углом 900, не сгибая колена, а затем опустить сначала левую ногу, а затем правую. Повторить 7 раз.

2. Поднять 7 раз обе ноги вместе, не сгибая колен, на 900, а затем опустить.

3. В течение 45 секунд выполнять упражнение «ножницы», затем столько же времени — «велосипед».

4. Прямые, сведенные вместе ноги поднять на 900, отвести в сторону левую ногу, 30 секунд выполнить ею по часовой стрелке вращение, а затем то же самое повторить правой ногой.

5. Сведенные вместе ноги, не сгибая колен, поднимите, подведите как можно ближе к туловищу, коснитесь пальцев ног пальцами рук и опустите ноги на пол. Повторите 7 раз.

6. Лежа на спине, наклоняйте согнутые в коленях ноги влево-вправо. Следите, чтобы спина не отрывалась от пола. В каждую сторону выполнить 7 наклонов.

7. Ноги согнуть в коленях, руки подложить под ягодицы и, не отрывая плеч от пола, выгнуть 7 раз спину.

8. В течение 45 секунд выполняйте упражнение «свечка».

9. Лягте животом на валик из ткани, приподнимите над полом, как можно выше, прямые руки и ноги и побудьте в таком положении 30 секунд.

10. Встаньте на четвереньки и 7 раз выгните вверх-вниз спину.

11. Стоя на четвереньках, поднимите правую ногу, не сгибая в колене, как можно выше, а затем опустите. Повторите то же самое левой ногой. И так 7 раз.

12. Стоя, сделать по 7 раз взмах левой и правой ногой.

13. Стоя, отведите прямую ногу в сторону и вращайте 30 секунд ею сначала по часовой стрелке, затем против нее. Повторите то же самое другой ногой. И так по 7 раз.

14. Выполняйте 45 секунд упражнение «ласточка».

Поставить матку на место поможет и такой рецепт. Нужно лечь животом на пол-литровую банку так, чтобы пупок оказался в центре горловины банки, и полежать 3-5 минут. Затем, не поднимаясь, повернуться на правый бок и еще 15 минут полежать на банке. В конце лечь на спину и подвязать живот косынкой, платком или эластичным бинтом. После этого подняться. О том, что матка встала на место, свидетельствует исчезновение боли, когда вы лежите на банке.

Можно утром после опорожнения лечь на твердую постель, смазать вазелином возле пупка, ввести на секунду в медицинскую банку зажженную бумагу и быстро поставить последнюю на живот так, чтобы пупок оказался в центре банки. Полежать 7-8 минут, затем нажать пальцем у края банки, снять ее и еще полежать полчаса. Сколько раз надо ставить банку, зависит от степени опущения матки.

При опущении матки, сопровождающемся воспалением придатков, нужно накалить гранитный камень, поместить его в эмалированное ведро, встать над ним, обнажившись, укутаться и париться до остывания камня. После этого выпить 0,5 стакана заваренного, как чай, настоя полыни и лечь в постель. Курс лечения — 10 сеансов.

Опущенные внутренние органы встанут на место, если измельчить и смешать поровну по объему траву горца змеиного и золототысячника, залить 1 ст.л смеси 0,5 л кипятка, настоять до охлаждения, процедить и принимать по 2 ст.л. настоя 2 раза в день за 20 минут до еды. На следующий день залейте 0,5 л кипятка 50 г ягод калины, выдержите 20 минут на кипящей водяной бане, процедите и пейте 2 раза в день за 20 минут до еды по 1/2 стакана приготовленного настоя. Так и чередовать настои в течение 36 дней. Во время одного из их приемов принять ванну. Закончив этот курс лечения, измельчите и смешайте 100 г травы мать-и-мачехи, по 75 г травы душицы и мелиссы, залейте вечером 2 ст.л. смеси в термосе 2 стаканами кипятка, оставьте на ночь, а утром процедите, разделите настой на 3 равные части и пейте по одной 3 раза в день за час до еды 18 дней. Потом смешайте, предварительно измельчив, по 2 ст.л. травы золототысячника, листьев мелиссы и цветков яснотки белой, залейте смесь 1 л кипятка, дайте настояться, укутав, 2 часа, процедите и выпейте настой глотками в течение дня. Ежедневно готовьте свежий. Пейте его 18 дней. Сделайте не менее чем на 2 недели перерыв, а затем каждый вечер заливайте в термосе 2 стаканами кипятка 2 ст.л. листьев мелиссы, настаивайте ночь, а утром процеживайте, разделяйте настой на 3 равные порции и пейте по одной 3 раза в день за час до еды. Параллельно с употреблением внутрь, делайте с описанными выше настоями спринцевания.

Ускоряют выздоровление клизмы с настоем айвы (50 г измельченных плодов залить 0,5 л кипятка, настоять до теплого, процедить и сделать клизму). Проводить процедуру не более 2 раз в неделю.

Целебны кипарисовые ванны. Надо залить в эмалированной посуде 2 л воды стакан орешков дерева, довести до кипения, проварить 1 час на слабом огне, настоять 30 минут, вылить отвар в ванну с температурой воды 36-380С и полежать в ней не более 15 минут. После ванны приложить на 2 часа на низ живота глиняную аппликацию и поспринцеваться глиняной водой. При опущении матки вводить также на 2 часа во влагалище тампоны, пропитанные жидкой белой глиной. Если выпадает и прямая кишка, то принять еще сидячую ванну. Надо 10 г сухих листьев дурмана залить 3 л кипятка, настоять 1 час в теплом месте, процедить и посидеть в настое 10-15 минут.

Регулярно, стоя на коленях, садитесь на сведенные вместе пятки и, не меняя вертикального положения корпуса, медленно сдвигайте таз с пяток вправо, одновременно склоняя голову влево. Левая рука при этом должна лежать на левом колене, а правая — свободно висеть вдоль тела.

Чтобы предотвратить опущение внутренних органов, нужно научиться не нервничать, стараться расслабляться, вести здоровый образ жизни, питаться, согласно своей природной конституции, периодически выполнять несложные физические упражнения и избегать поднятия тяжестей.

Еще нужно помнить, что движение — это жизнь, главное — научиться правильно его использовать!

С уважением — Вячеслав Владимирович Варнавский,

г. Киев