БЕСПОКОИТ КОЛИТ? В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ПОЛЕЗНЫ БУДУТ МОИ РЕКОМЕНДАЦИИ

Здравствуй, «Бабушка»!

В этот раз свои рекомендации адресую тем, кто страдает от колита — воспаления слизистой оболочки толстой кишки.

Проявляется колит приступообразной спастической болью в животе, поносом, потерей аппетита, тошнотой и иногда рвотой. При этой болезни нельзя употреблять холодное, горячее, жареное, сырые овощи, фруктовые соки, мясо и говяжий бульон. Рекомендуется пить молоко, есть картофельное пюре, крупяные каши, особенно овсяную, куриное мясо, баранину, чернослив, груши, ржаной хлеб и выпивать в течение дня 100 мл виноградного сока. Перед завтраком хорошо выпить 200 мл кипяченой воды. Невзирая на такую диету, питаться нужно хорошо.

Для усмирения колита советую залить 200 мл кипяченой воды, охлажденной до комнатной температуры, 1 ч.л. сухого, перетертого в порошок корня аира, настоять 12 часов, подогреть, процедить и пить каждый раз перед едой, а также после употребления пищи по 6 глотков теплого настоя.

С уважением — В.М.Лысак,

Житомирская обл.