СМЕСИ ЭТИ НЕ ПОДВЕДУТ — АДНЕКСИТ УБЕРУТ

Здравствуй, «Бабушка»!

В этот раз своими советами хочу помочь женщинам, страдающим от аднексита (воспаления придатков).

Так вот, чтобы его устранить, советую измельчить сухими и смешать по объему 2 части цвета липы и 3 части цветков ромашки, залить 4 ст.л. смеси стаканом кипятка, настоять 15-20 минут, процедить и поспринцеваться. Выполнять процедуры утром и вечером.

Кроме этого, нужно смешать сухими поровну по объему цветки ромашки и траву донника, залить 2 ст.л. смеси стаканом кипятка, процедить, завернуть растения горячими в марлю и ввести в виде тампона во влагалище. Менять его 2 раза в день.

Еще надо измельчить сухими и смешать по объему по 2 части цветочных корзинок бессмертника песчаного, кукурузных рылец, створок фасоли, листьев березы, земляники, мать-и-мачехи, мяты перечной и тысячелистника, по 3 части плодов шиповника, листьев крапивы, травы спорыша и череды, залить 2 ст.л. смеси 0,5 л кипятка, настоять 12 часов, процедить и пить по 100 мл 3 раза в день.

Будьте здоровы, милые женщины.

С уважением — Юлия Сергеевна Батурина,

г. Днепр