С ЭНДОМЕТРИОЗОМ МОЖНО РАСПРОЩАТЬСЯ, ГЛАВНОЕ — ВЕРИТЬ И ОЧЕНЬ СТАРАТЬСЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

В сегодняшней статье хочу поговорить об эндометриозе — распространенном гинекологическом заболевании, при котором клетки внутреннего слоя стенки матки разрастаются за его пределами.

Как правило, эндометриоз возникает при повышенном образовании в организме женщины гормона эстрогена. Проявляется болезнь циклическим менструальноподобным кровотечением, болями, анемией, неврозами, снижением иммунитета и упадком сил. В 75% случаев недуг поражает женщин с избыточным весом. Прекрасно лечится эндометриоз лекарственными растениями, пиявками и диетой. Лечение проводится в два этапа. Первый, который проводится курсами по 1,5-2 месяца с перерывами между ними по 10 дней, направлен на снижение выработки эстрогенов и может длиться 6-8 месяцев. Используют для лечения на этом этапе сбор, состоящий из цветков ромашки, травы хвоща полевого, вербены, подорожника, пастушьей сумки, дурнишника, синяка, шалфея и пустырника, корней калины, окопника и шиповника. Все компоненты измельчаются и смешиваются поровну по объему. Ежедневно 1 ст.л. смеси заливают 400 мл воды, доводят до кипения, варят 5-7 минут под крышкой на слабом огне, настаивают не менее 1 часа, процеживают, растворяют в настое 1 ч.л. меда, 50-60 капель «Цитросепта» (экстракта семян грейпфрута) и пьют по 100 мл 3 раза в день перед едой и непосредственно перед сном. Желательно в каждую порцию добавлять немного сока крапивы, грецкого ореха, тысячелистника или подорожника.

Первый месяц параллельно с употреблением настоя необходимо пройти курс гирудотерапии, то есть пролечиться медицинскими пиявками. Их ставят на определенные зоны и держат до тех пор, пока пиявки сами не отпадут. Сначала прикладывают по пиявке на копчик, пупок, 7 шейный позвонок и лобок. Второй сеанс гирудотерапии включает в себя постановку пиявок на 3 шейный позвонок, вертебро-базилярную зону (позвоночные артерии), сосцевидные отростки (приподнятую часть черепа за ухом, где находятся воздухоносные ячейки слуховой трубы, связанные со средним ухом) и угол нижней челюсти.

Тем, кто страдает от гипотонии, пиявки на область шеи ставят не раньше, чем после 4-5 сеансов гирудотерапии. Во время проведения третьего сеанса пиявки ставят на область печени, малые половые губы и лобок. В четвертый сеанс пиявки прикладывают на область печени, выше и ниже паха, а также на грудину, в месте соединения ее с мечевидным отростком (самой короткой и узкой частью грудины, образующей ее нижний, свободный конец). В пятый сеанс пиявки ставят на анус, лобок и в яремную ямку.

Второй этап лечения направлен на возобновление образования в женском организме яйцеклеток. В первую фазу менструального цикла используют в лечении сбор, состоящий из корней валерианы, травы полыни обыкновенной, кирказона, клевера, пустырника, эхинацеи и бессмертника. Во время второй фазы месячных применяют сбор, состоящий из цветков ромашки, плодов шиповника, травы пастушьей сумки, хвоща, тысячелистника и крапивы, корней калины и барбариса. При гиперфункции щитовидной железы добавляют в каждый сбор траву лапчатки белой, зюзника, чистотела и череды, а при гипофункции — морскую капусту, траву дурнишника, дрока красильного и мордовника. Все растения измельчают и смешивают поровну по объему. Настои со смесями, используемыми на втором этапе лечения, готовят и употребляют так же, как и на первом.

Выздоровление наступает быстрее, если еще 2 раза в день принимать с медом под язык, медленно рассасывая, по 1-2 ч.л. цветочной пыльцы. Для поддержания иммунитета первые 3 месяца лечения нужно принимать 3 раза в день по 30 капель вытяжки восковой моли (1 часть по объему личинок насекомого залить в посуде из темного стекла 10 частями спирта и настоять 7-10 дней при комнатной температуре в темном месте). Вот такое, женщины, лечение. Если будете стараться, то улучшение состояния здоровья почувствуете уже на 3-4 неделю, но, несмотря на это, лечебный курс нужно провести полностью.

С уважением — Виктория Викторовна Саницкая,

г. Полтава