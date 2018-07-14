www.babushka.ua » Гинекология » воспалительные процессы » ОБ АДНЕКСИТЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ, ЕСЛИ НАСТОЙКИ ЭТИ ПОПИТЬ
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ОБ АДНЕКСИТЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ, ЕСЛИ НАСТОЙКИ ЭТИ ПОПИТЬ

14 Jul 2018  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Спешу помочь женщинам, страдающим от аднексита.

Чтобы убрать воспаление, надо залить 0,5 л спирта 50 г сухих измельченных корней кровохлебки, настоять 2 недели в темном месте, периодически взбалтывая, процедить и принимать по 30 капель настойки, запивая водой, 3-4 раза в день перед едой. Также аднексит исчезнет, если залить 0,5 л водки 25 г сухих измельченных листьев рододендрона, настоять 2 недели в темном месте, процедить и принимать по 1 ч.л. настойки, растворяя в 1/4 стакана теплой воды, 3 раза в день за 10-15 минут до еды.

С уважением — Ю.С.Батурина,
г. Днепр
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