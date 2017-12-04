ВАРИКОЗ? РАСПРОЩАЙСЯ, ДРУГ, С НИМ, ПРИКЛАДЫВАЙ САЛО К ВЕНАМ БОЛЬНЫМ

Здравствуй, «Бабушка»!

Продолжаю делиться своими знаниями.

Прикладывая постоянно к проблемным венам ломтики свежего несоленого сала, закрепляя их повязкой, вскоре избавитесь от варикозного расширения вен.

Чтобы унять головную боль, надо подержать несколько минут обе руки, погрузив их по локоть, в максимально горячей воде. Можно привязать ко лбу тонкие ломтики сырого картофеля. От постоянной головной боли избавит ежедневное выпивание 1/4 стакана свежевыжатого картофельного сока.

Для усмирения мочекаменной болезни надо измельчить и смешать поровну по объему корень бедренца и плоды шиповника, залить 3-4 ст.л. смеси 0,5 л горячей воды, довести до кипения, проварить 15 минут на слабом огне, процедить и пить по 100-150 мл теплого отвара, растворяя в нем 1-2 ч.л. меда, 3 раза в день.

Радикулит, невралгия, ишиас перестанут беспокоить, если регулярно втирать в болезненное место свежевыжатый сок черной редьки.

Справиться с болезнями селезенки можно, если измельчить и смешать 30 г стеблей укропа, по 20 г листьев крапивы двудомной и цветков просвирника лесного, по 10 г корней девясила и травы пустырника, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, прокипятить ровно 1 минуту, настоять

1 час, процедить и пить по 1/4 стакана настоя 3 раза в день перед едой.



С уважением — Л.С.Куценко,

г. Кривой Рог