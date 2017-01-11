ВВОДИЛА ВНУКАМ УРИНУ В НОС И ОТПАЛ ОБ ОПЕРАЦИИ ВОПРОС

Здравствуй, «Бабушка»!

Мне 76 лет, хочу поделиться опытом устранения полипов и аденоидов без операции.

Так вот, в 1992-93 годах у одного из моих внуков обнаружили полипы, а у другого — аденоиды. Долгое лечение медпрепаратами, которые назначил врач, не способствовало их устранению и тогда врач предложил избавиться от образований оперативным путем. Родители внуков очень расстроились, но я их успокоила и посоветовала не торопиться с операцией, пообещав заняться поиском других методов лечения.

Не знаю, то ли это была подсказка свыше, то ли интуиция, но я в тайне от внуков и их родителей решила применить для исцеления урину. Тут же повыливала из аптечных флаконов содержимое, заполнила их уриной мальчиков, смазала горлышки флаконов мятной настойкой, добавила ее по капле в каждый сосуд и приступила к лечению. Заключалось оно в том, что каждое утро я вливала внукам в обе ноздри по полной пипетке раствора морской соли (в 200 мл охлажденной кипяченой воды растворить 1 ч.л. соли и настоять при комнатной температуре), а на ночь — по полной пипетке урины из флаконов. То, что попадало в рот, мальчики глотали. Уже через 3 недели ни полипов, ни аденоидов у них не было, чему врач был очень удивлен. Я же по сей день не признавалась близким, каким лекарством пользовалась, и только сейчас решила об этом рассказать. Тем, кто будет пользоваться этим средством, хочу сказать, что, чем дольше урина стоит, тем она целебнее.

С уважением — Надежда Васильевна Лячина,

г. Херсон