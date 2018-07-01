УРИНУ ПРИНИМАЛА, ДИЕТУ СОБЛЮДАЛА И ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ БРОНХИТ ОБУЗДАЛА

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу рассказать, как я вылечила бронхит, а также поделиться рецептами некоторых эффективных народных средств лечения.

Когда я заболела бронхитом и обратилась за помощью в больницу, мой лечащий врач прописала мне лечиться антибиотиками. Но я решила не прибегать к ним, а применить для исцеления урину. Принимала ее 2-3 раза по 7 глотков с часа ночи до четырех часов утра на убывающую луну. Первую струю урины я пропускала, собирала среднюю и пила. Кроме этого, во время лечения соблюдала диету, питаясь лишь кашами, овощами и фруктами. За 2 недели от бронхита и следа не осталось.

Тем, кто страдает от гастрита, рекомендую пролечиться этим средством. Надо залить стаканом кипятка 50 г листьев мяты, настоять до охлаждения, процедить, добавить в настой 2 ст.л. свежевыжатого сока каланхоэ и выпить его за 30 минут до еды. И так 3 раза в день в течение месяца. После двухнедельного перерыва лечебный курс можно повторить.

При суставной боли нужно залить 100 мл водки 4 таблетки «Анальгина», перетертых в порошок, добавить 5 мл йода, настоять сутки, а затем вечером перед сном легко помассировать сустав, хорошо натереть его смоченной в настойке ватой, укутать и спать так до утра. Для выздоровления достаточно нескольких таких ежевечерних процедур.

От многих болезней можно избавиться с помощью клевера. Например, чтобы одолеть головную боль, малярию, простуду, бронхиальную астму, анемию (малокровие) и бронхит, надо залить стаканом кипятка 20 г соцветий растения, настоять до охлаждения, процедить и пить по 1/2 стакана настоя 4 раза в день за полчаса до еды. Постоянно готовить свежий. Можно использовать для исцеления и настойку клевера. Нужно залить 0,5 л водки 50 г соцветий растения, настоять 10 дней и принимать по 1 ч.л. настойки 3 раза в день перед едой. Курс лечения настоем и настойкой, в зависимости от заболевания, — 1-3 месяца. После 10 дней перерыва можно повторить. Примочки и компрессы с клеверными настоем и настойкой способствуют быстрому заживлению ран, ожогов, устранению золотухи и воспаления глаз. Противопоказаны эти средства при варикозе, беременности, после инфаркта и инсульта.

С уважением — А.Бережная,

Днепропетровская обл.