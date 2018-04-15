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КТО-ТО БРЕЗГЛИВО СКРИВИТЬСЯ МОЖЕТ, НО, ГАРАНТИРУЮ, — ЭТО ПОМОЖЕТ

15 Apr 2018  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Наверное, многие брезгливо скривятся, прочитав мой рецепт, но я испытала его на себе и его эффективность гарантирую.

Одно время я сильно страдала от пяточных шпор. Даже в тапочках, выстеленных мягкими прокладками, не могла ходить. Применяла для устранения боли примочки с солеными огурцами и сырым мясом, катала пятками бутылки, но так и не достигла положительного результата. И вот однажды бабушка-соседка, глядя на мои муки, посоветовала мне собрать суточную мочу всей семьи, нагреть ее вечером до такой температуры, которую могу выдержать, и парить в горячей моче ноги. Выполнять процедуру 10 вечеров подряд.

Я тут же выставила в туалете пол-литровую банку, в которую каждый член семьи должен мочиться, трехлитровую бутыль, куда ее потом сливали, и таким образом собирала за день почти 3 л мочи. Вечером, когда все улягутся спать, закрывалась на кухне, нагревала собранную мочу в эмалированном тазу и парила в ней 10-15 минут ноги. После этого надевала шерстяные носки, кухню проветривала, а мочу выливала. Утром ноги ополаскивала теплой водой и шла на работу. С тех пор я о шпорах даже не вспоминаю.

С уважением — Е.Шевкопляс,
Луганская обл.

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