ТРАВМА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДЛЯ МНОГИХ — ОБЛЫСЕНИЕ, НО МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЛОС ВЫПАДЕНИЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

У многих народов волосы считаются символом жизненной силы и энергии, поэтому облысение (алопеция) для большинства людей — это серьезная психологическая травма.

Часто облысение обусловлено генетически, но может быть и следствием различных заболеваний, а также нарушения обмена веществ. Предотвратить дальнейшее выпадение волос и восстановить утерянный раньше волосяной покров помогут средства народной медицины.

Очень хорошо с этой целью перетереть в порошок 20 г ядрышек лесных орехов, перемешать их с 80 мл подсолнечного масла и несколько раз в день втирать полученную смесь в кожу головы. Можно при облысении залить 0,5 л водки 4 стручка красного горького перца, настоять 21 день, а затем втирать ежедневно в пораженные алопецией места по 50 мл данной настойки. Также волосы перестанут выпадать, а на облысевших участках снова начнут расти, если измельчить сухими и смешать по 1 ст.л. травы полыни, медуницы, подорожника, шалфея и золототысячника, залить 1 ст.л. смеси 250 мл кипятка, добавить 1 ст.л. меда, прокипятить 5 минут, процедить и втирать отвар в кожу головы. Ежедневно готовить свежий. Курс лечения — 10 дней.

С уважением — П.Д.Якубов,

Кировоградская обл.