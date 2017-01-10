ПЕРХОТЬ ОТ ЧЕГО ВОЗНИКАЕТ И ЧТО ОТ НЕЁ ИЗБАВЛЯЕТ

Здравствуй, «Бабушка»!

То, что неполадки в работе внутренних органов и систем могут влиять на состояние кожи, волос и ногтей, известно всем.

Причиной возникновения перхоти, например, может быть сбой в работе желудочно-кишечного тракта, также она возникает при недостаточном кровоснабжении кожи головы, при недостатке в организме витамина В6, вследствие аллергии или употребления тяжелой жирной пищи.

Чтобы избавиться от перхоти и избежать дальнейшего ее появления, можно тщательно перемешать в небольшом сосуде белки 2 сырых яиц и свежевыжатый сок половины лимона, добавить в смесь щепотку аптечной буры и нанести ее ровным слоем на волосы. Через полчаса голову помыть, используя для мытья слабоконцентрированный шампунь или жидкое мыло. После мытья волосы ополоснуть, одновременно массируя кожу головы подушечками пальцев, насыщенным отваром корней солодки или лопуха, а спустя 3-5 минут промыть теплой водой.

Многим в борьбе с перхотью помогает мытье головы аптечным «Дегтярным» шампунем. Можно для ее устранения применить мазь собственного приготовления. Необходимо тщательно перемешать до получения однородной массы 30 г аптечной серной мази и 3 г касторового или репейного масла, тщательно втереть смесь в корни волос и оставить на 2-3 часа, тщательно укутав голову. После этого хорошо вымыть волосы шампунем. Иногда, чтобы добиться положительного результата, достаточно 1-2 таких процедур.

Отлично устраняет перхоть и избавляет от выпадения волос это средство. Надо 2-3 ст.л. голубой глины развести теплой кипяченой водой до консистенции густой сметаны, добавить несколько капель аптечного эфирного масла розмарина, а затем, массируя, втереть смесь в кожу головы. Укутать голову теплым платком, а через 20-30 минут тщательно вымыть.

Еще, чтобы волосы не выпадали, надо каждое утро и вечером перед сном бережно расчесывать их массажной щеткой, делая по 100 и более расчесывающих движений. Это поможет укрепить корни волос и придать волосам блеск.

Провоцируют появление перхоти и грибки дерматофиты (группа нитчатых грибков, поражающих ногти и волосы человека). Проникая в кожу, они, кроме возникновения перхоти, вызывают зуд головы и повреждают волосяные луковицы, что приводит к выпадению волос. Поэтому, чтобы этого всего избежать, желательно при борьбе с перхотью использовать также противогрибковые средства. Такими свойствами обладают насыщенные отвары листьев крапивы, корней лопуха и цветков пижмы, вот и нужно регулярно мыть ими голову.

Восстанавливает кислотно-щелочной баланс кожи головы, создает неблагоприятные условия для размножения грибков дерматофитов, а также подпитывает корни волос витаминами и минералами домашний яблочный уксус. Его нужно разводить пополам водой и наносить на волосы. Через несколько минут ополаскивать их теплой водой. Выполнять процедуру 1-2 раза в день в течение 2 недель.

Сделать женщинам ресницы гуще и длиннее помогут репейное, касторовое и облепиховое масла. Их нужно смешать по несколько капель, нанести немного смеси на ресницы, а через 10-15 минут смыть все настоем чая или ромашки.

Искренне желаю всем физического здоровья, душевного равновесия, внешней привлекательности и финансовой стабильности.

С уважением — И.Н.Ильченко,

Черниговская обл.