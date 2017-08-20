ЕСЛИ КОРНИ ВОЛОС УКРЕПИМ, ВЫПАДЕНИЕ ИХ ПРЕКРАТИМ

Здравствуй, «Бабушка»!

Надеюсь, что и в этот раз мои советы помогут многим людям исцелиться.

Выпадение волос прекратится, перхоть исчезнет, если измельчить и смешать 25 г луковой шелухи, 5 г гвоздики (специи), залить смесь стаканом спирта, настоять 2 недели под крышкой в теплом месте, затем легкими массажными движениями втереть настойку в голову. Если волосы сухие, добавить в нее 3 ч.л. касторового масла. Через 5 минут помыть голову, как обычно, расчесать волосы и ополоснуть. Выполняя процедуру ежедневно, через месяц вы забудете о своей проблеме. Еще, чтобы волосы были здоровыми, надо сырое куриное яйцо взбить с 1 ч.л. меда и 2 ч.л. подсолнечного масла, нанести смесь, массируя, на кожу головы, накрыть ее махровым полотенцем, а через 10-15 минут помыть.

Если растирать болезненные места регулярно настойкой горького перца на нашатырном спирте, вскоре забудете о суставной боли.

Отечность с легких сойдет, если смешать 1 ст.л. измельченных плодов шиповника без косточек и 1 дес.л. плодов боярышника, залить смесь в термосе 250 мл кипятка, через 2 часа процедить и пить настой по 1/3 стакана 3 раза в день за 45 минут до еды. Ежедневно готовить свежий настой.

При зубной боли надо приготовить насыщенный отвар шалфея и горячим подержать его во рту возле больного зуба. И так несколько раз. Зуб перестанет болеть.

Мешки под глазами уберет сырой картофель. Его нужно натереть, нанести на марлю и приложить ее на 10-15 минут к глазам. После этого смазать кожу кремом или вазелином.

С уважением — М.Н.Золотько,

г. Луганск