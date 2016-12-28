﻿ ЗА НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНОЙ СЛЕДИТЕ, ЛОМКОСТЬ НОГТЕЙ ПРЕДУПРЕДИТЕ 28 Dec 2016 Здравствуй, «Бабушка»! Хочу рассказать, как можно справиться с ломкостью ногтей. Итак, чтобы укрепить ногти, обязательно нужно есть печень, сливочное масло, зелень, помидоры, морковь, капусту, яичные желтки, проросшие зерна пшеницы, капусту, шпинат, лук, кисломолочные продукты, желе, заливное, употреблять яичную скорлупу, перетертую в порошок, и пивные дрожжи. Способствует росту ногтей морская соль. Кроме питания, рекомендуется не реже 1 раза в 2 недели делать маникюр. Если ногти уже начали ломаться, смешайте на кипящей водяной бане, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет, желток сваренного вкрутую куриного яйца, 4 г пчелиного воска и немного аптечного персикового масла, а затем каждый вечер обрабатывайте полученной мазью проблемные ногти. С уважением — Владимир Федорович Бабийчук, Хмельницкая обл.