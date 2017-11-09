ВОТ ЧТО ПРЕДОТВРАТИТ СОЛНЕЧНЫЙ ДЕРМАТИТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу предложить рецепты, применяемые для усмирения солнечного дерматита.

Солнечный дерматит, или аллергия на солнце, развивается в ре­зультате воздействия солнечных лучей на открытую кожу. Проявляется недуг в виде покраснения кожи, появления на ней отеч­ности и волдырей. Сопровождается это тошнотой, рвотой, плохим сном, повышением температуры тела, слабостью и головной болью.

Уберечь кожу от попадания прямых солнечных лучей и тем самым предотвратить возникновение солнечного дерматита поможет ношение широкополой шляпы, использование зонтика, обрабатывание тела солнцезащитными кремами и мазями.

Устраняют аллергию на солнце примочки с яблочным уксусом, кефиром, растворами настоек арники и эвкалипта (1 ч.л. настойки растворить в 100 мл холодной кипяченой воды) и обтирание тела этими средствами. Эффективны компрессы на проблемные места с измельченными до кашицы свежими плодами конского каштана и корнеплодами моркови. Делать компресс на 1-2 часа 2 раза в день. Поможет исцелиться смазывание проблемных участков крепкой охлажденной заваркой китайского зеленого чая, а также накладывание с ней компрессов 2-3 раза в день на 30 минут. Уменьшить проявление аллергии поможет растительный сбор. Надо измельчить и смешать по 30 г травы вероники, фиалки трехцветной и череды, залить 1,5 ст.л. смеси 200 мл воды, выдержать 15 минут на кипящей водяной бане, настоять 45 минут, процедить и пить по 100 мл настоя 3 раза в день через час после еды. Кроме этого, нужно ежедневно употреблять продукты, богатые кальцием. К ним относятся сушеные яблоки, инжир, курага, изюм, миндаль, арахис, семена тыквы и подсолнечника, кунжут, сушеная соя, молоко 1-3% жирности, творог, мягкий сыр 0,5% жирности, плавленый сыр, сметана, йогурт, салат-латук, капуста, сельдерей, зеленая фасоль, лук-порей и зеленые оливки.

С уважением — Е.Н.Фриндак,

Львовская обл.