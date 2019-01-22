РАЗНОЙ ХИМИЕЙ СЕБЕ НЕ ВРЕДИТЕ, ДОМАШНИМ ЛОСЬОНОМ ЕЁ ЗАМЕНИТЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Последнее время многие люди пользуются различными лосьонами и дезодорантами, обильно нанося их на тело. Так и хочется сказать им: «Одумайтесь! Вы сами себе вредите! Пользование этой химией провоцирует тахикардию, аллергию и много других болезней. Не лучше ли приготовить освежающий лосьон самим?!!»

Для этого нужно наполнить пол-литровую банку молоденькими веточками яблони, залить ее доверху водкой, настоять 7-10 дней при комнатной температуре и процедить. Лосьон готов. Мужчины могут протирать им лицо после бритья. Это позволит избежать раздражения кожи. Любители туалетной воды могут капнуть в лосьон 1-2 капли розового или пихтового масла, добавить в него немного лепестков роз или хвои сосны, а затем освежаться этим средством.

Еще я сделала такой лосьон. Нарвала весной с цветущих яблонь, груш и слив цветков, заполнила ими семисотмиллилитровую банку, залила ее доверху водкой, настояла 10 дней при комнатной температуре и процедила. Теперь я и мои близкие используем этот лосьон для устранения любого раздражения кожи, быстрейшего заживления небольших ран и предотвращения потливости. Дешево, быстро, удобно, а самое главное — безопасно! Можно использовать для приготовления данного лосьона любые цветы, какие подходят вам по запаху, — это и бархатцы (чернобривцы), и хризантемы, и розы, и многие другие. Так что используйте природные косметические средства, а не химию, и будьте здоровы!

С уважением — Татьяна Федоровна Левченко,

Черкасская обл.;