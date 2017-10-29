ПЮРЕ ИЗ ЯБЛОК, КАРТОФЕЛЬ, МОЛОКО ВЕСНУШКИ ВЫВОДЯТ ЛЕГКО

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова хочу предложить кое-что из своей копилки целебных средств.

Многие молодые люди комплексуют из-за веснушек. А ведь их можно легко вывести. Для этого нужно тщательно перемешать, чтобы не было комочков, 1 сваренную картофелину, по 1 ст.л. молока и пюре из свежих яблок, равномерно распределить смесь на марле, приложить ее к лицу и шее, прикрыть сверху махровым полотенцем и оставить на 5 минут. Смыть после этого теплой водой. Делать маски ежедневно в течение месяца.

При суставной боли в плече надо нагреть на сухой сковороде морской песок, наполнить им полотняный мешочек и приложить его к больному месту. Вскоре плечо перестанет болеть.

Для оздоровления сухой обезвоженной кожи и разглаживания морщин нужно 3-4 свежие ягоды клубники тщательно перемешать с 10 г меда, предварительно растертым добела сырым яичным желтком, 50 г размягченного сливочного масла, 30 мл камфорного спирта и нанести смесь ровным слоем на предварительно очищенную кожу. Через 15 минут смыть ее теплой водой. Проводить процедуры утром и вечером. Очень хорошо растворить на водяной бане, непрерывно помешивая, 30 г меда, тщательно перемешать его с 80 г просеянной ячменной муки, предварительно взбитым сырым яичным белком, нанести смесь на 15 минут на очищенное лицо, а затем смыть теплой водой.

Аденома простаты в начальной стадии рассосется, если залить стаканом воды 20 г почек черного тополя, прокипятить на слабом огне 10 минут, добавить в отвар по 1 ст.л. измельченных листьев лещины, цвета и ветвей вереска, через час процедить и пить по 50 мл настоя 3 раза в день за 30 минут до еды. Постоянно готовить свежий.

Чтобы избавиться от золотухи, надо 1 ст.л. измельченных шишек хмеля залить в термосе стаканом кипятка, настоять 2 часа, про­цедить и пить по 1/4 стакана настоя 3-4 ра­за в день за полчаса до еды.

Если беспокоит облысение, нужно смешать 1 ст.л. лукового сока, 1 сырой желток куриного яйца, по 1 ч.л. натурального меда и густого шампуня, затем вымыть голову теплой водой, вытереть и в течение 3-5 минут втирать в кожу головы полученную смесь. После этого надеть на голову целлофановый пакет, утеплить ее, а через 1,5-2 часа помыть теплой водой. При ежедневном выполнении такой процедуры волосяной покров вскоре восстановится.

Тем, кто страдает от кожных заболеваний, советую залить 3-5 л воды 500 г листьев грецких орехов, довести до кипения, проварить 20-30 минут, вылить отвар в ванну с температурой воды 36-380С и полежать в ней 15-20 минут. Выполнять процедуру ежедневно.

Иммунитет окрепнет, если 4 ст.л. измельченной травы шалфея залить 0,5 л белого сухого виноградного вина, настоять 1-2 недели в темном месте при комнатной температуре, периодически взбалтывая, процедить и пить по 30 мл настойки 2 раза в день после еды.

С уважением — Валерий Александрович Иванов,

Винницкая обл.