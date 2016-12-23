КОЖНЫЙ ПОКРОВ НА МНОГОЕ УКАЖЕТ, ОБ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ КОЖА РАССКАЖЕТ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу уделить внимание коже — наружному покрову организма человека, защищающему тело от широкого спектра внешних воздействий, участвующему в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах.

А еще кожа представляет собой массивное поле различных рецепторов, реагирующих на боль, давление, температуру и т. д.

Кожный покров — это показатель нашего образа жизни, и если кожа здорова, то и организм обычно здоров, так как многие заболевания сначала заявляют о себе внутри нас, а затем с предательской быстротой выходят на кожу. Вот и получается, что если страдает хотя бы один орган, то вместе с ним страдает и весь организм. Поэтому, чтобы быть здоровым, обязательно нужно достичь гармонии между духовным, ментальным (сознание, разум) и физическим телами человека, а не лечить какой-нибудь отдельный орган.

Пренебрежительным отношением к себе, к своему здоровью мы сами провоцируем болезни. Получая ежегодно с водой, воздухом, пищей до 10 кг различных вредных веществ, уже к 40 годам жизни мы накапливаем в организме от 8 до 12 кг шлаков, токсинов, радионуклидов, в результате чего организм начинает чахнуть, увядать, и этот негативный процесс тут же отражается на коже.

Мы в поисках исцеления мечемся от одного врача к другому, но ни дорогостоящие лекарства, ни проводимые медпроцедуры не способствуют выздоровлению. И все потому, что 80% заболеваний — это зашлакованность кожного покрова. Кожа — это панцирь, защищающий наш организм, поэтому и уход за ней должен быть надлежащим.

Кожа дышит, значит, необходимо прочищать ей «носовые» ходы, чаще промывая их, особенно это касается тех, кто страдает от повышенной потливости. Еще, чтобы не болеть, хорошо выглядеть и преждевременно не стареть, необходимо заботиться о чистоте внутренних органов и постоянно укреплять иммунитет.

Существует масса методик очищения кожи и организма в целом, главное — найти подходящий вам. И начать я предлагаю с соблюдения диеты и ежедневного употребления до 1,5-2 л в день очищенной шунгитом воды. Нужно есть только свежеприготовленную пищу, обязательно исключить из рациона жареное и как можно меньше есть сладкого и мучного. Сладкое обязательно употреблять в первой половине дня, после чего, так как сладости впоследствии откладываются в жир, стараться физически нагрузить организм. Не всем, особенно взрослым, полезно молоко, так как у большинства с возрастом употребление молочного провоцирует поносы, запоры, метеоризм, отрыжку и боль в животе. Чтобы всего этого избежать, молочное нужно заменить кисломолочными продуктами, которые желательно есть, ни с чем не смешивая. Предпочтение отдавать простокваше, приготовленной из домашнего молока, а от всевозможных магазинных кефиров, йогуртов, сырков и т.п. надо отказаться.

Еще мы не можем хорошо выглядеть, если нашему организму недостает микроэлементов, витаминов и других полезных веществ, в том числе воды. Ведь как растения увядают, сохнут без полива и удобрений, так и наша кожа, а также все органы страдают без увлажнения и подпитки.

Даже простое умывание без последующего вытирания освежает кожу лица. Умываться желательно очищенной или кипяченой водой, с последующим нанесением на кожу увлажняющего крема. Отлично оздоравливают кожный покров различные питательные маски и пилинги (удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи). Рецептов всевозможных масок много, так что не буду повторяться, а лучше дам несколько советов по лечению кожных заболеваний и предложу рецепты по усмирению некоторых из них.

Улучшить состояние кожи при всех кожных заболеваниях поможет твердая скорлупа грецких орехов. Ее нужно вечером подробить, залить холодной водой на 2-3 см выше сантиметрового слоя скорлупы, настоять ночь, а утром довести до кипения, выдержать до остывания, процедить отвар в ванну с температурой воды 36-380С и полежать в ней 15-20 минут. Регулярное принятие таких ванн прекрасно оздоравливает и омолаживает кожу. Естественно, чтобы добиться положительного результата, прежде всего нужно соблюдать описанные выше рекомендации.

От опоясывающего лишая в начальной стадии избавляет регулярное смазывание проблемных мест кашицей, приготовленной из смеси пепла, полученного при сжигании ивовых веток, и яблочного уксуса.

Если одолевает кожный зуд, рекомендую как можно чаще смазывать зудящие места листьями крапивы, растертыми с морской солью и сырым желтком куриного яйца до кашицы. Вскоре вы забудете об этой проблеме.

Чтобы быстро избавиться от грибка, поразившего ступни, нужно каждый вечер перед сном принимать в теплой воде, растворив в ней морскую соль и пищевую соду, пятиминутные ножные ванночки. После процедуры ноги ополоснуть, вытереть насухо и обработать проблемное место смесью буры и глицерина, взятых поровну по объему. Грибок быстрее исчезнет, если один вечер принимать ванночки с раствором морской соли и соды, а другой — с насыщенным отваром цветков календулы.

Накладывание каждый вечер на больные ногти примочек, пропитанных яблочным уксусом или собственной мочой, избавляет от грибка-ногтоеды. Держать компресс всю ночь, а утром снять, поскоблить проблемные ногти пемзой, а затем пропитать их смесью йода и уксуса, взятых поровну. Можно наложить в виде компресса льняную ткань, пропитанную березовым дегтем. Вечером снять и сделать компресс с уксусом или мочой. После 5-7 дней такого лечения вы навсегда забудете о ногтоеде.

Для быстрейшего заживления трофических язв, образовавшихся на фоне варикозного расширения вен и тромбофлебита, больные ноги надо 10-15 минут попарить в горячей воде, затем обложить свежими листьями сирени (зимой можно использовать веточки и кору дерева) и зафиксировать этот компресс бинтом. Менять его по мере высыхания.

Кроме этого, можно присыпать язвы сухим, перетертым в порошок цветом крапивы. Даже самые тяжелые язвы вскоре начинают затягиваться, если измельчить и смешать по 100 г живицы, внутреннего свиного жира (сетки) и чистого пчелиного воска, довести смесь на слабом огне при постоянном помешивании до кипения, охладить, а затем промыть раны известковой водой (1 ст.л. негашеной извести на 1 л воды) и наложить на них повязку, пропитанную приготовленной мазью. Менять компресс по мере высыхания.

Ускоряет заживление трофических язв и гнойных ран прикладывание к ним в виде компресса измельченного в кашицу чеснока. Эффективно также залить стаканом кипятка 20 г сухой травы полыни, выдержать 15 минут на кипящей водяной бане, настоять 1 час, процедить, отжать и использовать настой для примочек и компрессов на проблемные места. Хранить его в холодильнике. Быстрому заживлению ран и язв способствует присыпание их пыльцой сосны.

Регулярное промывание проблемных мест насыщенным настоем годичных веточек и листьев ивы помогает одолеть экзему. Можно перетертую в порошок сухую кору ивы перемешать поровну по объему с вазелином, а затем регулярно обрабатывать приготовленной мазью пораженные экземой места.

Очистить тело от незапущенного псориаза, нейродермита, экземы и трофических язв поможет частое смазывание проблемных мест мазью, приготовленной из смеси 20 г меда, 50 г вазелина и 10 мл аптечной настойки прополиса.

Лимфаденит (воспаление лимфоузлов) прекрасно устраняется прикладыванием к проблемным местам пропитанных льняным маслом марлевых тампонов. Менять примочки каждые 2-3 часа.

Бородавки вскоре сойдут, если несколько раз в день натирать их смесью касторового масла и пищевой соды, взятых поровну по объему.

Примочки с гашеной известью применяют для устранения рожистого воспаления, чесотки и бородавок. Менять их по мере высыхания.

Постоянное смазывание проблемных мест измельченными в кашицу свежими ягодами облепихи способствует рассасыванию даже застарелых шрамов.

Герпес, образовавшийся в уголках рта, можно устранить прижиганием язвочек старыми духами и смазыванием герпетических высыпаний зубной пастой или смесью аптечных масел шиповника, облепихи и каротина.

Родимые пятна выводятся тщательным промыванием проблемных мест насыщенным отваром, приготовленным из смеси цветков маргариток и коры дуба, взятых поровну по объему. Выполнять процедуру как можно чаще.

Тем, кто страдает от вросшего ногтя, рекомендую наполнить вечером кожаный колпачок домашним сливочным маслом и надеть его на ночь на больной палец. Утром компресс снять, перочинным ножиком приподнять край размякшего ногтя, подложить под него кусочек марли и перевязать палец. Выполнять процедуру, постепенно увеличивая толщину подкладываемой под ноготь марли, до тех пор, пока углы ногтевой пластины не подымутся и врастание ногтя таким образом прекратится. Обязательно носить удобную обувь.

Всех вам благ, добрые люди, исцеляйтесь с Божьей помощью!

С уважением — Раиса Григорьевна Трофимова,

С уважением — Раиса Григорьевна Трофимова,