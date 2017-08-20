...И ПОКИНУТ ЛИЦО ВЕСНУШКИ — МИЛЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ КОНОПУШКИ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться рецептом молодости, а также подсказать, как избавиться от веснушек и воспаления миндалин.

От веснушек избавит картофель. Его нужно сварить в мундире, очистить, размять, перемешать со свежим яичным желтком и 2-3 ч.л. свежевыжатого лимонного сока, подогреть смесь на водяной бане до приятно теплой температуры, нанести ровным слоем на лицо, прикрыв сверху неплотной тканью, а через 15 минут смыть теплой водой. Выполнять процедуру 2-3 раза в неделю. Вскоре веснушки покинут ваше лицо.

Чтобы одолеть воспаление миндалин (тонзиллит), надо в стакан кипятка поместить 4 измельченных листка подорожника, настоять полчаса, а затем пополоскать теплым настоем горло. Можно добавить в него мед. Выполнять процедуру каждый час.

Для омоложения надо измельчить и смешать 10 ст.л. иголок сосны (не ели!) текущего года, по 4 ст.л. плодов шиповника и луковой шелухи, залить вечером смесь 2 л холодной воды, довести до кипения, проварить 10 минут на слабом огне, перелить отвар в термос, настоять ночь, а утром поцедить и пить по 1 стакану 5 раз в день в течение 2 недель. После месячного перерыва лечебный курс можно повторить.

С уважением — В.А.Иванов,

Винницкая обл.