ДОНИМАЕТ КРАУРОЗ? РАЗРЕШИМ ЭТОТ ВОПРОС

Здравствуй, «Бабушка»!

Вновь стремлюсь помочь больным людям своими советами.

Начну с рекомендаций женщинам, которые страдают от крауроза вульвы — ороговения кожи и слизистой наружных половых органов, сопровождающегося атрофией клитора, малых и больших половых губ. При краурозе могут наблюдаться затрудненное мочеиспускание, зуд, сухость кожи наружных половых органов и сужение входа во влагалище. В особо тяжелых случаях показана операция по удалению матки. Останавливает развитие болезни смазывание наружных половых органов 0,5% «Преднизолоновой» мазью с анестезином и введение в подкожную клетчатку вульвы 5% раствора «Новокаина». Ускоряет выздоровление ежедневный прием сидячих ванночек в настое ромашки аптечной (1 стакан цветков растения залить 3 л кипятка и настоять 30 минут), охлажденном до 38-390С. Длительность процедуры — 10-15 минут. После этого смазать вульву облепиховым маслом, растворив перед этим в 100 мл масла 2 ампулы аптечного препарата «Синэстрол».

Колит отступит, если залить в термосе 200 мл кипятка 10 г цветков календулы, через 2 часа процедить и принимать по 1-2 ст.л. настоя 3 раза в день за полчаса до еды. За 20 минут до еды съесть 1 дес.л. меда. Курс лечения — 2-3 месяца.

Чтобы устранить метеоризм, надо 5 г цветков пижмы залить стаканом кипятка, через 30 минут процедить и принимать по 2 ст.л. настоя 2-3 раза в день через 45 минут после еды в течение 2-3 месяцев.

С уважением — Лидия Семеновна Куценко,

Днепропетровская обл.