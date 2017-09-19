БОРОДАВКАМ ПЕРЕКРОЙТЕ КИСЛОРОД, ПРИ ЛИШАЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОМЁТ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Не могу оставаться равнодушной к чужой беде, поэтому и спешу дать несколько полезных советов.

Обратила внимание на то, что многие люди страдают от бородавок. А ведь от них очень легко избавиться: достаточно перекрыть бородавкам поступление кислорода. Поможет в этом обычный школьный мел. Некоторые мои ученики (я преподаватель биологии и химии) прекрасно знали об этом нехитром средстве, и я не раз замечала, как они на переменах нещадно натирали мелом ненавистные бородавки. После 3-7 дней такого лечения они совершенно безболезненно сходят. Главное, чтобы мел покрывал бородавки постоянно. Поэтому всякий раз после мытья руки нужно вытирать насухо и сразу же натирать мелом.

Теперь о том, как избавиться от опоясыващего лишая. Так вот, чтобы он не прогрессировал, ни в коем случае нельзя мочить проблемное место и смазывать какими-нибудь мазями и кремами. Вместо этого наберите палочкой немного свежего куриного помета и вечером перед сном аккуратно смажьте им пораженный лишаем участок кожи. Прикройте целлофаном, марлевой салфеткой, зафиксируйте повязкой и оставьте до утра. Вечером процедуру повторить. Достаточно нескольких таких процедур, чтобы навсегда забыть о лишае.

С уважением — Валентина Константиновна Онищенко,

Запорожская обл.