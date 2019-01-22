СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЮ, СЛУХ ВОЗВРАТЯТ, УВЕРЯЮ

Здравствуй, «Бабушка»!

Очень многие люди страдают от потери слуха. Вот и хочу помочь им своими советами.

Причиной тугоухости бывает старость, способствуют ее возникновению повышенные нагрузки на органы слуха, стресс, а еще потеря слуха бывает осложнением после перенесенного заболевания. И все же слух можно возвратить, если применить с этой целью рекомендованные ниже средства.

Очень хорошо залить 3 стаканами кипятка 2 ч.л. перетертых в порошок корневищ аира, настоять 2-3 часа, процедить и пить по 1/4 стакана настоя 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения — 30-45 дней, сделать на 15-20 дней перерыв, а потом при необходимости повторить.

Помогает восстановлению слуха свежевыжатый из корневищ аира сок. Его нужно принимать по 10 капель, растворяя в 1 ст.л. воды, 3 раза в день за полчаса до еды в течение 20-30 дней.

Можно заполнить тонкий стакан на половину объема толчеными плодами аниса, залить доверху аптечным маслом шиповника, настоять 3 недели в темном месте, процедить и закапывать 2-3 раза в день в каждое ухо по 3-4 капли приготовленного масла. Курс лечения — 1 месяц, после 20 дней перерыва повторить.

Еще советую измельчить до кашицы 1 зубчик чеснока, перемешать его с 3-4 каплями камфорного масла, пропитать смесью турундочки и вставить их в уши. Держать до появления жжения. Процедуру проводить каждый вечер перед сном в течение 10-15 дней.

С уважением — Александра Афанасьевна Терещенко,

Полтавская обл.