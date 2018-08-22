ШУМ В УШАХ НАДОЕДАЕТ? ВОТ ЧТО ЕГО УБИРАЕТ 22 Aug 2018 Здравствуй, «Бабушка»! Хочу помочь своими советами тем, кто страдает от шума в ушах. Способствует его устранению закапывание 3 раза в день в каждое ухо по 1 капле «Тройного» одеколона. Кроме этого, на ночь вкладывать в уши ватный тампон, пропитанный соком красной свеклы. Хорошо при шуме в ушах ошпарить кипятком ягоды калины, затем смешать их поровну по объему с медом, сделать со смесью два марлевых тампона и вставить их на ночь в уши. Можно 1 ст.л. настойки прополиса смешать с 4 ст.л. оливкового масла, смочить в смеси марлевый жгутик, осторожно вставить его в ухо и держать там 36 часов. После этого сутки отдыхать. Провести таким образом 10-12 процедур. Эффективно испечь в духовке нафаршированную семенами тмина луковицу, выжать из нее сок и закапывать его по 2-3 капли в каждое ухо. Шум в ушах также исчезает, если залить вечером 2 л кипятка 1 ст.л. семян укропа, настоять ночь, а утром процедить и принимать настой по 2 ст.л. 3 раза в день. Еще советую сделать из марли 2 мешочка, положить в каждый из них слоем в 2 см измельченный корень хрена, затем 1 мешочек поместить на лоб, а второй — чуть ниже затылка, но выше шеи. Вскоре шум исчезнет. С уважением — М.Н.Золотько, г. Луганск