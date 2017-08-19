ПОДСКАЖУ, ЧТО УСМИРИТ НЕПОКОРНЫЙ ГАЙМОРИТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Подскажу, что усмирит гайморит.

Очень хорошо для усмирения заболевания поместить в эмалированную кастрюлю по 1 ч.л. сухих листьев эвкалипта, травы мать-и-мачехи и пустырника, залить все 450 мл кипятка, настоять 20 минут под крышкой, процедить, 100 мл настоя отлить и принимать теплым по 2 ст.л. 3 раза в день. Оставшийся настой подогреть, залить в грелку и вдыхать горячий пар, приставляя отверстие грелки то ко рту, то к носу. Процедуру выполнять по 3-5 минут утром и вечером. Всего провести 12 ингаляций.

Успешно лечат гайморит сотовым медом. Его нужно по 1-2 капли несколько раз в день закапывать в каждую ноздрю.

Кроме этого, 5-6 раз в день по 10-15 минут жевать медовые соты. Можно завернуть в холщовый мешочек 1 ст.л. измельченной на терке черной редьки и приложить его на 7-10 минут в области гайморовых пазух, предварительно смазав кожу растительным маслом. Сверху прикрыть компрессной бумагой и тепло укутать. Выполнять процедуру перед сном. Компрессы с редькой чередовать с вдыханием носом паров сваренного в мундире картофеля.

С уважением — Л.С.Куценко,

г. Кривой Рог