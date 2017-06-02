ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ ФАРИНГИТ БЫВАЕТ: РАССКАЖУ, ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ОН ВОЗНИКАЕТ

Здравствуй, дорогая «Бабушка»!

В этой статье хочу рассказать о фарингите — воспалении слизистой оболочки и лимфоидной ткани глотки.

Заболевание, которое сопровождается болями и дискомфортом в горле, бывает острым и хроническим. Развитию фарингита способствуют насморк, гайморит, тонзиллит, кариес, а также нарушение носового дыхания. Острый фарингит необходимо отличать от ангины. Ангина — это общее заболевание организма, при котором страдают не только миндалины и слизистая оболочка глотки, но и сердце, суставы, многие соединительные ткани, и возбудителем этого заболевания чаще всего является стрептококк, а вот фарингит вызывается вирусами. При ангине температура тела почти всегда повышается до 380 и выше, а при фарингите выше 37-37,50 она не бывает. У больных ангиной горло чаще всего болит во второй половине дня, а при фарингите особенно сильная боль в горле бывает после утреннего пробуждения. Если у вас ангина, все время очень больно глотать, а при фарингите становится легче даже после глотка теплого чая.

Острый фарингит может быть также проявлением кори, скарлатины и краснухи. Глотание слюны при этом заболевании обычно более болезненно, чем глотание пищи. Для хронического фарингита не характерны повышение температуры и существенное ухудшение общего состояния. Кашель при нем обычно упорный, сухой. Хронический фарингит часто является проявлением хронического гастрита, холецистита и панкреатита, приводят к его развитию также курение и удаление миндалин.

Лечение острого и хронического фарингита рекомендую начинать с ингаляций. Для этого измельчают и смешивают поровну по объему шишки сосны, листья календулы, эвкалипта и ромашки, затем 2 ст.л. смеси заливают 0,5 л кипятка и в течение 7 минут вдыхают ртом исходящий от настоя пар. Проводят процедуру не менее 5 раз в день.

При остром фарингите через 1,5-2 часа после ингаляции надо смешать по 1 ст.л. цветков бессмертника и травы хвоща полевого, залить смесь в термосе 0,5 л кипятка, настоять 2 часа, процедить и пополоскать настоем горло. На ночь сделать компресс с листьями белокочанной капусты. Очень хорошо измельчить и смешать 1 ст.л. плодов фенхеля, по 2 ст.л. дубовой коры, листьев шалфея, корней лапчатки и алтея, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, настоять 40 минут под крышкой, процедить, растворить в настое 40 капель 20% настойки прополиса и пополоскать глотку этим раствором.

Для лечения хронического фарингита советую использовать смесь цветков ромашки лекарственной, травы репешка, листьев черники и мяты перечной. Растения измельчают и смешивают поровну по объему, затем 4 ст.л. смеси заливают 750 мл кипятка, через 2 часа процеживают и полощут настоем горло.

Выполнять ингаляции и полоскания каждые 2-3 часа. Кроме этого, 4-5 раз в день пить чай, приготовленный из ягод и листьев черники, малины или ежевики.

Очень хорошо измельчить и смешать по объему 2 части листьев мяты перечной, по 1 части листьев малины и травы зверобоя, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипящей воды, настоять до охлаждения, процедить, добавить в настой 6-7 капель 20% настойки прополиса и выпить его. Пить, постоянно готовя свежий, 3 раза в день через полчаса после еды.

Для устранения першения и ощущения «комка» в горле надо смешать, предварительно измельчив, 2 ст.л. листьев мяты, по 1 ст.л. корня бадана и плодов шиповника, залить вечером 4 ст.л. смеси 750 мл кипятка, прокипятить 15 минут, настоять ночь, а утром процедить и пить теплым, добавляя по вкусу мед, по 2/3 стакана 4 раза в день за полчаса до или через 1,5-2 часа после еды.

Атрофический фарингит (состояние, которое развивается вследствие длительного или интенсивного повреждения слизистой глотки различными вирусами, бактериями, аллергенами, частыми голосовыми нагрузками, горячим, сухим или пыльным воздухом) лучше всего усмиряется масляными ингаляциями. Надо смешать поровну по объему оливковое масло с персиковым или абрикосовым, с маслом из лепестков роз или ментоловым, затем 0,5 ч.л. этой масляной смеси влить в 0,5 л кипящей воды и в течение 7-8 минут вдыхать через воронкообразную трубку пары. Выполнять процедуру 2 раза в день. Чтобы в горле не было сухости, после нее провести содовую ингаляцию (1 ч.л. питьевой соды на стакан кипящей воды, дышать тоже 7-8 минут).

При всех видах фарингита хороший лечебный эффект оказывает вдыхание паров сваренного в «мундире» картофеля, вареной картофельной кожуры или шелухи овса. Картофель, его кожуру или шелуху овса можно сварить в чайнике и в течение 10-15 минут вдыхать ртом через его носик целебный пар. Можно на 1 л отвара добавлять 15-20 капель анисового, укропного, камфорного или эвкалиптового масла. Увлекаться большими дозами эфирных масел не следует, поскольку они высушивают слизистую глотки.

Помимо других процедур, при любых формах фарингита обязательно полоскать глотку настоем смеси цветков ромашки и травы шалфея, взятых поровну по объему (1 ст.л. сырья залить в термосе стаканом кипятка и 1 час настоять).

Устранению фарингита, тонзиллита и кашля способствует это средство. Надо 5-6 головок очищенного, измельченного чеснока залить гречишным медом так, чтобы он покрыл чеснок, выдержать на слабом огне, постоянно помешивая, 20-25 минут, позволить отвару остыть, затем еще раз, помешивая, довести его до кипения, влить немного кипяченой воды, профильтровать и принимать по 2 ч.л. (дети — по 1 ч.л.) 3 раза в день. Хранить приготовленный сироп на нижней полке холодильника. Кроме его употребления, 2 раза в день полоскать горло чесночным настоем (измельченную головку чеснока залить 0,5 л яблочного уксуса и настоять 2 недели в темном, сухом, прохладном месте, периодически встряхивая). Использовать каждый раз для полоскания 150-200 мл настоя, растворяя в нем 0,5 ч.л. соли. Можно 4 зубчика измельченного чеснока залить 0,5 л теплого кипяченого молока, процедить и, лежа на спине, пополоскать горло стаканом чесночного молока. Выполнять процедуру не менее 4 раз в день в течение недели, а затем еще 7 дней использовать 4 раза в день для полосканий теплый травяной настой (смешать поровну по объему, предварительно измельчив, литья шалфея, цветки календулы и ромашки, залить 2 ст.л. смеси в термосе 0,5 л кипятка, настоять 2 часа и процедить).

Фарингит часто развивается при постоянно затрудненном носовом дыхании и при злоупотреблении сосудосуживающими каплями. В этом случае, помимо постоянного покашливания, возникают свистящие, как при бронхиальной астме, хрипы.

При остром обострении хронического фарингита, не сопровождающемся выраженным ухудшением общего состояния, бывает достаточно симптоматического лечения, включающего в себя щадящую диету, горячие ножные ванны, согревающие компрессы на шею, употребление горячего молока с медом, ингаляции и полоскания горла. Неосложненный фарингит обычно не требует лечения антибиотиками. Для его усмирения применяют препараты, содержащие полезные бактерии, экстракты растений, продукты пчеловодства, аскорбиновую кислоту и эфирные масла.

Если при глотании ощущается очень сильная боль в горле, сопровождающаяся колющей болью в ушах, если горло очень чувствительно к вдыхаемому воздуху, при спазмах в глотке, постоянной потребности сглатывать, повышенной чувствительности глотательной мускулатуры, сухом кашле, усиливающемся, когда воздух входит в гортань, можно применить для лечения фарингита гомеопатию.

Уменьшает сухость в глотке и боль закапывание в нос в по­ложении лежа по 2-3 капли теплого 1% водного раствора ги­дро­карбоната натрия с добавлением к нему 10% глицерина. Эф­фективно смазывание слизистой оболочки глотки 0,25% раствором йода с йодидом калия в глицерине. При повы­шенной температуре тела соблюдать постельный режим, принимать ацетилсалициловую кислоту, пить чай с малиной и медом, а на шею накладывать согревающий компресс.

Нередко при фарингите возникает потеря голоса. Восстановить его поможет специальная гимнастика. В первые дни болезни надо выполнять ее лежа, а затем — сидя. Нужно не спеша вдохнуть на счет 4 ртом, задержать дыхание на пару секунд, а затем медленно выдохнуть через нос. Быстро вдохнуть носом, а затем плавно, на счет 5-6, выдохнуть воздух ртом, вытянув губы трубочкой. Прерывая дыхание, резко вдохнуть за 2 раза носом, а затем так же выдохнуть ртом.

Главный антисептик полости рта при фарингите — это слюна. Помимо своей главной функции — смачивать пищу и облегчать пищеварение — слюна нужна для того, чтобы смывать из полости рта остатки пищи, зубной налет и бактерии, увлажнять слизистую и таким образом предохранять ее от вирусов. Именно дефицит слюны и приводит к возникновению фарингита. Так что лучше не мучиться от ощущения постоянной жажды, проблем с глотанием, зуда языка, трещин губ, а при таких симптомах как можно раньше обратиться к врачу. Ведь ксеростомия (сухость во рту) может быть вызвана нарушением центрального механизма слюноотделения при спинной сухотке, ушибе головного мозга, токсико-инфекционных поражениях нервной системы, некоторыми эндокринными расстройствами, а также иммунными нарушениями. Также сухость во рту отмечается при заболеваниях слюнных желез, их атрофии в старческом возрасте, при лучевой терапии опухолей челюстно-лицевой области и приеме некоторых лекарственных средств. При нормальном функционировании слюнных желез сухость во рту появляется в случаях затруднения носового дыхания вследствие полипов в носу, при искривлении носовой перегородки, во время сна с открытым ртом, а еще ксеростомия может возникать и усиливаться при частых необоснованных полосканиях полости рта. Для профилактики ксеротомии нужно чаще грызть морковку. Если сухость рта вызвана сопутствующим заболеванием (диабет, гастрит, тиреотоксикоз или что-то еще), то первым делом нужно лечить основной недуг. Если причина в принимаемых лекарствах, их следует отменить. Увлажнить сухую слизистую и залечить ранки и трещины во рту помогает смазывание полости рта раствором витамина А. Еще нужно пить как можно больше воды, но не залпом, а по глоточку в течение дня. Если нет повышенной кислотности желудочного сока, добавляйте в питье сок кислых ягод клюквы или брусники.

Обязательно при лечении фарингита бросьте курить, а также полностью откажитесь от употребления кофе и любых напитков, содержащих алкоголь. Почаще массируйте языком десны и внутреннюю поверхность щек и сосите твердые предметы, например, косточку от сливы. Правильно и регулярно чистите зубы, используя для этого зубную щетку с мягкой щетиной, а также зубные нити. Пользуйтесь для полоскания рта и глотки ополаскивателями с фтором и настоями трав. Избегайте употребления соленых и сухих продуктов (крекеры, сухари), а также напитков с высоким содержанием сахара. Жуйте жвачку и сосите леденцы без сахара. Они стимулируют деятельность слюнных желез, предотвращая тем самым сухость во рту. Но жевать жвачку можно лишь через 15 минут после еды и не дольше чем 5-7 минут. Если нет проблем с желудком, добавляйте в еду немного жгучего перца — он содержит алкалоид капсаицин, который усиливает секрецию жидкостей тела. Постоянно увлажняйте в помещении воздух.

Во время лечения фарингита вся употребляемая еда должна быть молочно-растительной, не раздражающей и полужидкой. Рекомендуется обильное питье чая с лимоном, ягодных и фруктовых соков, отваров сухих ягод. Настоятельно рекомендую также смешать 1 часть по объему свежевыжатого из черной редьки сока с 2 частями теплого кипяченого молока, добавить по вкусу мед и принимать по 1 ст.л. смеси 5-6 раз в день после еды. Можно в течение дня растворять в теплом соке черной смородины или вишни мед и пить этот напиток. Очень хорошо смешать поровну по объему с медом свежевыжатый морковный или свекольный сок и принимать 3 раза в день после еды по 1-2 ст.л. этой смеси.

Менее подвержены фарингиту и другим заболеваниям дыхательных путей люди с крепкой иммунной системой. А способствует ее укреплению ежедневное принятие контрастного душа. Так что принимайте душ и навсегда забывайте о фарингите.

С уважением — Вячеслав Владимирович Варнавский,

г. Киев