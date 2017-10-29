ТУБЕРКУЛЕЗ С УСПЕХОМ ЛЕЧАТ НАСТОЙКОЙ ОРЕХОВ

Здравствуй, «Бабушка»!

В очередной раз предлагаю рецепты лечения некоторых болезней.

Чтобы остановить прогрессирование туберкулеза легких, советую растолочь вместе с кожурой 200 г зрелых грецких орехов, залить их в посуде из тем­ного стекла 1 л водки, насто­ять в темном месте 2 недели, процедить и принимать по 1 ст.л. настойки 3 раза в день за 20 минут до еды.

Аритмия, боль в сердце перестанут беспокоить, если наполнить банку перегородками грецких орехов, залить доверху водкой, настоять 10 дней в теплом темном месте, а затем принимать ежедневно по 30 капель настойки, запивая ее стаканом воды. Параллельно съедать по 15 плодов боярышника, настоянных на водке (трехлитровую банку наполнить плодами, залить доверху водкой и настоять 2-3 недели).

С артритом, миозитом помогут справиться просоленные накладки. Надо 2 ст.л. соли растворить в 1 л горячей воды, опустить на полчаса в раствор шерстяные носки, затем хорошо отжать их и приложить на 1-2 часа к проблемным местам. Выполнять процедуру ежедневно до исчезновения боли.

С уважением — Мария Николаевна Золотько,

г. Луганск