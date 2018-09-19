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ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА НОРМАЛИЗУЕМ, БОЛЬ ГОЛОВНУЮ НЕЙТРАЛИЗУЕМ

19 Sep 2018  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Надеюсь, что и в этот раз мои советы помогут многим людям оздоровиться.

Если нет под рукой жаропонижающих средств, нормализовать повышенную температуру тела можно, приложив к ступням натертую сырую свеклу и мелко порезанный лук.

Для устранения постоянной головной боли, вызванной спазмами сосудов головного мозга, советую измельчить и смешать 10 г травы пустырника, по 5 г цветков ромашки и травы чабреца, залить смесь в эмалированной посуде 200 мл холодной воды, довести до кипения, проварить 10-12 минут на слабом огне, настоять 1 час, процедить и пить по 100 мл отвара 3 раза в день за 20 минут до еды в течение 10 дней. После 20 дней перерыва повторить лечебный курс. Лечиться такими курсами с перерывами в течение 6 месяцев.

С уважением — Мария Николаевна Золотько,
г. Луганск
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28 Sep 2018
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