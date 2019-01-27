ЦВЕТОЧНУЮ КЛУМБУ ДУРМАН УКРАШАЕТ, А ЕГО СЕМЯН НАСТОЙКА ХВОРИ УСМИРЯЕТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Часто во дворах, в тени зданий можно увидеть дурман — однолетнее травянистое растение с крупными зелеными листьями и красивыми белыми цветками. А ведь им не только цветочные клумбы украшают, но и с успехом применяют при лечении различных заболеваний.

Настойку семян дурмана используют в народной медицине для очищения крови и сосудов, лечения и профилактики инсульта, инфаркта, тромбофлебита, варикозного расширения вен, ишемической болезни сердца, невралгии, коклюша, неврастении, эпилепсии, хореи (синдрома, характеризующегося беспорядочными, отрывистыми, нерегулярными движениями, сходными с нормальными мимическими, но различными с ними по интенсивности, часто напоминающими танец), усмирения болезни Паркинсона, устранения паралича, импотенции, выпадения матки и прямой кишки, боли и онемения конечностей. Чтобы ее приготовить, надо залить в литровой банке 0,5 л 400 водки 100 г семян растения и настоять 15 дней в теплом темном месте. Ежедневно взбалтывать. Принимать настойку по 25 капель, разводя в половине стакана воды, на ночь через 2 часа после ужина (лежачим больным — утром натощак). Лечиться месяц, не пропуская ни одного дня! При необходимости повторный курс лечения провести через 30 дней. Профилактические курсы проводить 1 раз в 2 года.

Настойка вызывает сухость во рту, поэтому во время лечения нужно пить как можно больше жидкости.

При выпадении матки и прямой кишки 1 часть по объему настойки разводят в 5 частях теплой воды и вводят раствор вечером перед сном во влагалище или в анус. Удерживают его внутри как можно дольше.

При нежелательной волосистости волосы сначала сбривают, а затем утром и вечером в течение 3 месяцев втирают в это место неразведенную настойку дурмана.

Хоть она и очень эффективна, но страдающим глаукомой противопоказана. Еще настойка дурмана ядовита, поэтому нужно строго соблюдать дозу ее приема!!! Емкость с ней следует подписать и хранить в недоступном для детей месте.

Дай Бог всем здоровья!

С уважением — Владимир Григорьевич Балицкий,

Кировоградская обл.;