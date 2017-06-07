ЛЮБУЮ ТРАВМУ НЕ ЗАПУСКАЙТЕ, ВОВРЕМЯ МЕРЫ ПРИНИМАЙТЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

От различных ран, царапин, ушибов, переломов и других травм никто не застрахован. А чтобы они быстрее зажили, принять соответствующие меры надо вовремя. Утверждаю это, опираясь на свой жизненный опыт.

Если рана с кровотечением, ни в коем случае не промывайте ее обычной водой, не трогайте грязными руками и не прикасайтесь к ней нестерильными предметами.

Когда мне было 17 лет, я из села, в котором родилась, уехала в Запорожье и устроилась там домработницей. Дело было после войны, везде разруха, голод, холод, поэтому и пошла работать, чтобы немного заработать денег, купить за них одежду себе и немного помочь материально своим родным.

Топили тогда углем и дровами, вот и приходилось мне рубить дрова. И вот однажды я нечаянно угодила острием топора по ноге. Из раны тут же пошла кровь, но я решила ничего не говорить хозяйке, а справиться с раной самостоятельно. В подвале, где рубила дрова, валялись старые газеты, я стала отрывать от них куски и протирать ими рану до тех пор, пока кровотечение не прекратилось. После этого заклеила рану кусочком газеты и пошла в дом растапливать печку.

Поскольку дел было много, не стала обращать внимания на свою травму, в надежде, что она скоро заживет, но, увы, к вечеру нога распухла, опухоль распространилась на стопу, а потом отечность поднялась к колену. На вторые сутки я начала хромать, температура тела повысилась до 39,50, а нога стала красной с синевато-фиолетовым оттенком. Только на третьи сутки хозяйка заметила, что со мной что-то не то, выругала меня за легкомыслие, дала жаропонижающее и повела в госпиталь. Там мне рану обработали и назначили уколы.

Потом врач, который меня лечил, сказал, что, если бы я обратилась к нему хоть на один день позже, ему пришлось бы ампутировать мне ногу...

Так что не допускайте халатности даже при малейшей травме. Царапины, ссадины или небольшие ранки нужно тут же обработать йодом и перевязать стерильным бинтом или чистой, проглаженной горячим утюгом тканью. Если рана большая, необходимо смазать йодом ее края, а затем перевязать. Доставая перевязочный материал из пакета, ни в коем случае не прикасайтесь к той стороне, которая ляжет на рану. Повязка должна быть не очень тугой, чтобы она не передавливала кровеносные сосуды.

При ушибе сразу перемешайте поровну по объему уксус и воду, а затем делайте с раствором на больное место компрессы. Это поможет рассасыванию гематомы и избавит от отечности.

Если после травмы образовался синяк, наложите на него на 1 час компресс с настоем окопника (30 г сухих листьев растения залить 500 мл кипятка, настоять 10-15 минут и процедить).

Поможет избавиться от синяка и припарка из капустных листьев. Нужно с зеленых листьев капусты удалить прожилки, ошпарить листья кипятком, размять скалкой, наложить на синяк и закрепить бинтом.

Очень серьезная травма — ожог. Если обожглись, тут же подержите несколько минут травмированный участок под струей холодной воды. Это уменьшит боль и поможет избежать появления волдырей.

Снимает боль при ожоге и способствует его заживлению сырой картофель. Его нужно измельчить на терке и приложить полученную кашицу, поместив на марлю, к обожженному месту. Если марли нет, можно приложить к ожогу в виде средней толщины пластинки кусочек очищенного сырого картофеля.

Отличным противоожоговым средством считается холодная чайная заварка. После того как вы обильно польете ею ожог, на него рекомендуется наложить не слишком плотную марлевую повязку и периодически увлажнять ее заваркой.

Если при ожоге образовались волдыри, тщательно перемешайте сырой желток одного куриного яйца, 10 г подсолнечного масла, 2 ст.л. домашней сметаны, равномерно нанесите смесь на проблемное место и завяжите его повязкой. Выполнять процедуру 1 раз в сутки.

С уважением — Н.С.Швец,

г. Запорожье